رنجبر: بیکاری و درآمد پایین زیبنده مردم کرمانشاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: بیکاری و درآمد پایین سرانه مردم، مردم کرمانشاه را رنج می‌دهد و این وضعیت زیبنده مردم عزیز این استان نیست.

وی افزود: مردم کرمانشاه قریب به ۱۰ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و در دوران مقاومت و جنگ‌های اخیر نیز رنج‌های فراوانی را تحمل کرده‌اند و انتظار می‌رود برای رفع مشکلات و توسعه استان توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های مهم استان گفت: برخی از این پروژه‌ها مربوط به سفر پربرکت مقام معظم رهبری است و انتظار دارم با توجه ویژه وزیر نیرو، روند اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

رنجبر ادامه داد: در دو مرحله خدمت وزیر نیرو رسیده‌ام و انصافاً ایشان دستورات خوبی صادر کرده و عنایت ویژه‌ای به مشکلات کشور و استان کرمانشاه داشته‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

سامانه سردسیری حق مردم کرمانشاه است

وی با تأکید بر ضرورت اجرای سامانه سردسیری اظهار کرد: سامانه سردسیری حق مردم کرمانشاه است و دشت‌های حاصلخیز سنجابی، دشت آباد و بخشی از اراضی روانسر نیازمند توجه ویژه وزیر نیرو هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: مطالعات این طرح از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری است و انتظار داریم هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر نیرو در دیدار قبلی دستور داده بودند که مطالعات این طرح به دلیل پیگیری‌هایی که انجام شده، سه ماه زودتر به سرانجام برسد و انتظار داریم این وعده عملیاتی شود تا مردم کرمانشاه بتوانند از نعمت این پروژه بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد استان بهره‌مند شوند.

رنجبر گفت: این پروژه دارای ۲۲ ردیف اجرایی است و وزیر نیرو نیز در این جلسه محبت کردند و دستور دادند معاونان وزارتخانه موضوع را دنبال کنند.

وی ادامه داد: این طرح تا افق سال ۱۴۳۰ برای تأمین آب شرب پایدار شهر کرمانشاه پیش‌بینی شده است و هم این پروژه و هم سامانه سردسیری برای پایداری آب شرب شهر کرمانشاه به عنوان یک کلان‌شهر اهمیت بسیار زیادی دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: دستورات وزیر نیرو در خصوص این طرح‌ها عملیاتی شود و روند اجرایی پروژه‌ها سرعت بگیرد.

ضرورت تکمیل پروژه‌های فاضلاب کرمانشاه

رنجبر در ادامه به یکی دیگر از پروژه‌های مهم شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این پروژه سالیانه اعتبارات بسیار کمی دریافت می‌کند و از مجموع ۱۴ کیلومتر آن، حدود پنج و نیم کیلومتر باقی مانده است.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و امیدواریم با حمایت وزیر نیرو، این پروژه نیز به سرانجام خوبی برسد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به وضعیت رودخانه شهر کرمانشاه عنوان کرد: آقای دکتر علی‌آبادی، زمانی که وارد شهر کرمانشاه می‌شوید، در داخل این رودخانه همچنان فاضلاب وجود دارد و بخشی از فاضلاب وارد رودخانه می‌شود.

وی ادامه داد: در حالی که این ظرفیت و پتانسیل می‌تواند هم زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند و هم به یکی از بهترین تفرجگاه‌های مردم رنج‌دیده کرمانشاه تبدیل شود.

رنجبر با اشاره به پروژه جداسازی فاضلاب از رودخانه گفت: مدیران زحمتکش شرکت مربوطه برای این پروژه حدود ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌اند که از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده است.

وی افزود: این پروژه در مهلت یک‌ساله مصوبات ریاست جمهوری قرار داشته و اکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیرو خواست برای تخصیص اعتبار این پروژه نیز دستور لازم را صادر کند و گفت: اگر تخصیص اعتبار این پروژه نیز مورد توجه قرار گیرد، قطعاً تکمیل آن کمک بسیار خوبی به شهر کرمانشاه خواهد کرد.

آبرسانی به روستاها نیازمند حمایت ویژه است

رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آبرسانی روستاهای استان اظهار کرد: با همت استاندار و مدیریت آب و فاضلاب استان، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما برخی مناطق همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند و وضعیت آب آنها مناسب نیست.

وی افزود: پروژه آبرسانی امام، ۶۰ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد و مورد حمایت قرار گرفتن آن می‌تواند به یاری خداوند، اقدامی بسیار ارزشمند و مؤثر برای حل مشکلات آب روستایی باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ضعف ولتاژ برق در روستاها اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز شرایط مشابهی وجود دارد و هرچند مجموعه‌های مربوطه خدماتی ارائه می‌دهند، اما این موضوع نیازمند نگاه ویژه وزارت نیرو است.

رنجبر از وزیر نیرو خواست در زمینه رفع ضعف ولتاژ برق روستاهای استان نیز حمایت و دستورات لازم را صادر کند.

درخواست برای تأمین آب روستای کرمست

وی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت روستای کرمست اشاره کرد و گفت: روستای کرمست ۱۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و یکی از فرماندهان ارشد سپاه نیز از اهالی این منطقه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: در دیداری که اهالی این روستا با وزیر نیرو داشتند، ایشان دستور فرمودند موضوع تأمین آب روستا مورد مطالعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مقرر شد از محل سدهای نزدیک منطقه و همچنین منابع آبی موجود، موضوع مورد مطالعه قرار گیرد تا به یاری خداوند، زندگی و امرار معاش مردم این منطقه دچار آسیب نشود.

رنجبر در پایان با قدردانی از وزیر نیرو و مجموعه وزارت نیرو، استاندار و مدیران استانی، ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن دستورات صادرشده، روند اجرای طرح‌های مهم آب و برق در استان کرمانشاه شتاب بیشتری بگیرد و مردم استان از ثمرات این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.