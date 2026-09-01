به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی، در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه صحن شورا در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به احداث پناهگاه در فضاهای عمومی فضاهای عمومی شهر با انتقاد از طرح موضوع احداث پناهگاه در بوستان‌ها، افزود: دوستان تصور کنند که یک لودر وارد بوستان شود و برای ساخت پناهگاه، خاکبرداری کند؛ اما هیچ کار دیگری انجام ندهد، فقط خاک را بردارد و در داخل بوستان تلنبار کند و بعد یک باد بیاید و این خاک، کل فضای سبز آن منطقه را زیر خودش بپوشاند.

وی خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ادامه داد: مگر مصوبه‌ای که ما در دوره چهارم برای باغ‌ها داشتیم، قرار نبود بیشتر از ۳۰ درصد زیربنا اجرا نشود؟ اما چه کسی در اجرای این موضوع رعایت کرد و چقدر به درخت‌ها و محیط اطراف آسیب وارد شد که ما خود شما مجبور شدید تجدیدنظر کنید؟

امانی افزود: بوستان یک فضا است که باید همه‌جانبه به آن نگاه کنیم. وقتی شما وارد بوستان می‌شوید، می‌دانید چند ده تن باید برای ساخت پناهگاه خاکبرداری شود و با کمپرسی خاک جابه‌جا شود؟ خب، این موضوع به کل بوستان آسیب می‌زند، به وجهه بوستان آسیب می‌زند و آن را از حیث انتفاع خارج می‌کند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این‌قدر در شهر فضا و زمین داریم و ظرفیت وجود دارد که می‌شود برای آن پناهگاه ساخت. نیازی نیست که به سمت بوستان‌ها برویم.

وی گفت: من خواهش می‌کنم در شورا این صدا بلند نشود که تعرض به بوستان‌ها را مجاز بدانیم. بگذارید بوستان‌ها خط قرمز باقی بمانند. هیچ نیازی نیست ما برای ساختن در تهران به سراغ بوستان‌ها برویم. ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که حتی از تهران هم اضافه می‌آید، اگر بخواهیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.