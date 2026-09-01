حجت الاسلام احمد حکیمی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ‌داده از اسفندماه ۱۴۰۴، با بیان اینکه تعرض به ساحت رهبری و حاکمیت اسلامی دارای ابعاد فراتر از یک مسئله فردی است، گفت: جمعه‌های خون‌خواهی باید به بستری برای تبیین ابعاد این حوادث، مطالبه عدالت، تقویت بصیرت عمومی و زنده نگه داشتن یاد و آرمان شهدا تبدیل شود.

حجت الاسلام حکیمی گیلانی اضافه کرد: از آن مقطع با ظلم بزرگی مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که تنها یک فرد یا یک مجموعه را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه موجب تأثر و ناراحتی جامعه اسلامی و بسیاری از مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان شد.

وی افزود: روزی که به ساحت امام شهید ظلم شد، این حادثه در واقع دنیای اسلام و وجدان عمومی مسلمانان و انسان‌های آزاده را متأثر کرد و طبیعی است که چنین اتفاقی نمی‌تواند در حافظه جامعه اسلامی به عنوان یک حادثه عادی باقی بماند.

خطیب جمعه شفت با اشاره به جایگاه عدالت در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: در دین مبین اسلام، جان انسان دارای حرمت است و برای مقابله با تعدی به جان انسان و تحقق عدالت، احکام مشخصی وجود دارد. هنگامی که فردی به ناحق جان انسان محترمی را سلب می‌کند، اولیای دم حق دارند موضوع را از مسیر شرعی و قانونی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در عین حال، زمانی که یک اقدام با هدف تعرض به جایگاه رهبری و ایجاد رعب، ارعاب و ناامنی در جامعه صورت می‌گیرد، موضوع از سطح یک مسئله فردی فراتر می‌رود و جنبه عمومی پیدا می‌کند؛ چراکه آثار چنین اقدامی متوجه امنیت و آرامش یک جامعه است.

امام جمعه شفت با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح مفهوم خون‌خواهی گفت: امروز باید میان احساسات، مطالبه عدالت و رفتارهای هیجانی تفکیک قائل شویم. مطالبه خون شهید و اجرای عدالت باید در چارچوب قانون، شرع و مصالح عمومی جامعه دنبال شود و اجازه ندهیم دشمن از احساسات مردم برای ایجاد اختلاف و ناامنی استفاده کند.

وی افزود: جمعه‌های خون‌خواهی از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ این برنامه‌ها باید فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، بیان حقیقت، مطالبه عدالت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر ظلم باشد. جامعه اسلامی نباید اجازه دهد جنایت و ظلم با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود. یکی از وظایف مهم ما این است که حقیقت برای مردم تبیین شود و نسل جوان بداند چه اتفاقی رخ داده و چرا جامعه نسبت به آن حساس است.

خطیب جمعه شفت با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی پیش‌بینی‌شده گفت: در شب‌های مختلف، برنامه‌های تبیینی و فرهنگی برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مختلف برای روشنگری و آگاهی‌بخشی به مردم استفاده کنیم. در این برنامه‌ها، مسائل روز و ابعاد مختلف حوادث برای مردم تشریح خواهد شد و تلاش می‌شود فضای مناسبی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات ایجاد شود.

وی استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: نخبگان حوزه و دانشگاه می‌توانند نقش مهمی در تبیین مسائل روز، افزایش آگاهی جامعه و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده داشته باشند.

امام جمعه شفت افزود: امروز دشمن تنها به دنبال ایجاد تهدید در عرصه‌های مختلف نیست، بلکه در حوزه افکار عمومی و رسانه نیز تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد. در چنین شرایطی، جهاد تبیین و روشنگری بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های روز جمعه و تأکید بر برنامه‌های جمعه و حمایت از ولایت؛ اظهار کرد: در روزهای جمعه، اعلام حمایت از ولایت و رهبری، تبیین مسائل روز و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی مورد توجه خواهد بود. خطیبان جمعه نیز متناسب با شرایط جامعه، در سخنان خود به موضوع خون‌خواهی، عدالت، ضرورت هوشیاری و حفظ آرمان‌های شهدا خواهند پرداخت تا این مسئله در سطح جامعه زنده و تبیین شود.

حجت الاسلام حکیمی گیلانی تأکید کرد: حضور مردم در برنامه‌های جمعه باید نشان‌دهنده وحدت و انسجام باشد و پیام اصلی آن، مطالبه عدالت، حمایت از ارزش‌های اسلامی و گرامیداشت یاد شهدا باشد.

امام جمعه شفت با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت جامعه گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد رعب و ناامنی، آرامش مردم را برهم بزند و میان جامعه و حاکمیت شکاف ایجاد کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما، افزایش هوشیاری و جلوگیری از ایجاد فضای التهاب و اختلاف است.