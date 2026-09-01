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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

جمعه‌های خون‌خواهی به محور تبیین و مطالبه عدالت تبدیل شود

جمعه‌های خون‌خواهی به محور تبیین و مطالبه عدالت تبدیل شود

شفت- امام جمعه شفت با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد حوادث رخ‌داده از اسفندماه ۱۴۰۴ گفت: جمعه‌های خون‌خواهی باید فرصتی برای مطالبه عدالت، تقویت بصیرت عمومی و زنده نگه داشتن یاد شهدا باشد.

حجت الاسلام احمد حکیمی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ‌داده از اسفندماه ۱۴۰۴، با بیان اینکه تعرض به ساحت رهبری و حاکمیت اسلامی دارای ابعاد فراتر از یک مسئله فردی است، گفت: جمعه‌های خون‌خواهی باید به بستری برای تبیین ابعاد این حوادث، مطالبه عدالت، تقویت بصیرت عمومی و زنده نگه داشتن یاد و آرمان شهدا تبدیل شود.

حجت الاسلام حکیمی گیلانی اضافه کرد: از آن مقطع با ظلم بزرگی مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که تنها یک فرد یا یک مجموعه را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه موجب تأثر و ناراحتی جامعه اسلامی و بسیاری از مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان شد.

وی افزود: روزی که به ساحت امام شهید ظلم شد، این حادثه در واقع دنیای اسلام و وجدان عمومی مسلمانان و انسان‌های آزاده را متأثر کرد و طبیعی است که چنین اتفاقی نمی‌تواند در حافظه جامعه اسلامی به عنوان یک حادثه عادی باقی بماند.

خطیب جمعه شفت با اشاره به جایگاه عدالت در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: در دین مبین اسلام، جان انسان دارای حرمت است و برای مقابله با تعدی به جان انسان و تحقق عدالت، احکام مشخصی وجود دارد. هنگامی که فردی به ناحق جان انسان محترمی را سلب می‌کند، اولیای دم حق دارند موضوع را از مسیر شرعی و قانونی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در عین حال، زمانی که یک اقدام با هدف تعرض به جایگاه رهبری و ایجاد رعب، ارعاب و ناامنی در جامعه صورت می‌گیرد، موضوع از سطح یک مسئله فردی فراتر می‌رود و جنبه عمومی پیدا می‌کند؛ چراکه آثار چنین اقدامی متوجه امنیت و آرامش یک جامعه است.

امام جمعه شفت با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح مفهوم خون‌خواهی گفت: امروز باید میان احساسات، مطالبه عدالت و رفتارهای هیجانی تفکیک قائل شویم. مطالبه خون شهید و اجرای عدالت باید در چارچوب قانون، شرع و مصالح عمومی جامعه دنبال شود و اجازه ندهیم دشمن از احساسات مردم برای ایجاد اختلاف و ناامنی استفاده کند.

وی افزود: جمعه‌های خون‌خواهی از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ این برنامه‌ها باید فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، بیان حقیقت، مطالبه عدالت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر ظلم باشد. جامعه اسلامی نباید اجازه دهد جنایت و ظلم با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود. یکی از وظایف مهم ما این است که حقیقت برای مردم تبیین شود و نسل جوان بداند چه اتفاقی رخ داده و چرا جامعه نسبت به آن حساس است.

خطیب جمعه شفت با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی پیش‌بینی‌شده گفت: در شب‌های مختلف، برنامه‌های تبیینی و فرهنگی برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مختلف برای روشنگری و آگاهی‌بخشی به مردم استفاده کنیم. در این برنامه‌ها، مسائل روز و ابعاد مختلف حوادث برای مردم تشریح خواهد شد و تلاش می‌شود فضای مناسبی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات ایجاد شود.

وی استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: نخبگان حوزه و دانشگاه می‌توانند نقش مهمی در تبیین مسائل روز، افزایش آگاهی جامعه و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده داشته باشند.

امام جمعه شفت افزود: امروز دشمن تنها به دنبال ایجاد تهدید در عرصه‌های مختلف نیست، بلکه در حوزه افکار عمومی و رسانه نیز تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد. در چنین شرایطی، جهاد تبیین و روشنگری بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های روز جمعه و تأکید بر برنامه‌های جمعه و حمایت از ولایت؛ اظهار کرد: در روزهای جمعه، اعلام حمایت از ولایت و رهبری، تبیین مسائل روز و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی مورد توجه خواهد بود. خطیبان جمعه نیز متناسب با شرایط جامعه، در سخنان خود به موضوع خون‌خواهی، عدالت، ضرورت هوشیاری و حفظ آرمان‌های شهدا خواهند پرداخت تا این مسئله در سطح جامعه زنده و تبیین شود.

حجت الاسلام حکیمی گیلانی تأکید کرد: حضور مردم در برنامه‌های جمعه باید نشان‌دهنده وحدت و انسجام باشد و پیام اصلی آن، مطالبه عدالت، حمایت از ارزش‌های اسلامی و گرامیداشت یاد شهدا باشد.

امام جمعه شفت با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت جامعه گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد رعب و ناامنی، آرامش مردم را برهم بزند و میان جامعه و حاکمیت شکاف ایجاد کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما، افزایش هوشیاری و جلوگیری از ایجاد فضای التهاب و اختلاف است.

کد مطلب 6934549

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