غزه؛ از ادعاهای کاتز تا تکذیب بازداشت رئیس امنیت داخلی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که نظامیان این رژیم دقایقی پیش یک مقام ارشد جنبش حماس را در داخل نوار غزه بازداشت کرده‌اند.

وی همچنین تهدید کرد: پاسخ به هرگونه تیراندازی از نوار غزه قوی و روشن خواهد بود و عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه همچنان ادامه خواهد داشت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه ویران شده و فاقد تونل یا زیرساخت است و تحت کنترل کامل ما قرار دارد.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع اعلام کرد که رئیس سازمان امنیت داخلی جنبش حماس در غزه بازداشت شده است.

یک منبع امنیتی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: مسئول حماس که در غزه بازداشت شده است در جریان عملیات زخمی و به اسرائیل منتقل شده است.

این در حالی است که یک منبع امنیتی در غزه به الجزیره ضمن تکذیب ادعای اشغالگران درباره بازداشت رئیس سازمان امنیت داخلی حماس،گفت: نیروهای ویژه اسرائیل یکی از افسران سازمان امنیت داخلی غزه را پس از حمله به منزلش و به شهادت رساندن همسرش، ربوده اند و رئیس سازمان امنیت داخلی غزه ربوده نشده است.

این منبع بیان کرد: اشغالگران برای عقب‌نشینی پس از درگیری عناصر مقاومت با نیروی ویژه، از پوشش آتش استفاده کردند.در جریان درگیری نیروهای مقاومت با نظامیان اسرائیلی شماری از شهروندان شهید و برخی دیگر زخمی شدند.