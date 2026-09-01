به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه عملیات اجرایی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی گلبهار که از سال ۹۰ در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع آغاز شده بود، به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم حسین امامی راد، نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به پراکندگی و جمعیت بالای منطقه و وجود ۳ شهرستان، ۷ شهر و نزدیک به ۳۰۰ روستا و آبادی، حتی یک بیمارستان دولتی وجود نداشت و بیمارستان گلبهار تنها بیمارستان دولتی است که ابتدا به صورت ۶۴ تختوابی مصوب شده بود، که با پیگیری‌ها ارتقاء یافت.

نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی افزود: بیمارستان گلبهار نه تنها نیازهای شهرستان را پوشش می‌دهد بلکه به عنوان یک قطب درمانی در منطقه آماده ارائه خدمت تخصصی به مسافران و زائران است.

وی تصریح کرد: برای احداث و تجهیز این بیمارستان، بیش از دو همت اعتبار سرمایه‌گذاری شده است.