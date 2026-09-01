به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حسن خواه عصر سه شنبه در آیین افتتاح مرکز اسلام ناب فاطمیه شهرستان صومعهسرا اظهار کرد: حوزه اسلام ناب با هدف توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه معارف اسلامی، شیعی و انقلابی تأسیس شده و مأموریت اصلی آن تربیت و تعالی سرمایه انسانی بر پایه نظام اندیشه اسلام ناب و منظومه فکری امامین انقلاب است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مباحث فکری و اندیشهای افزود: یکی از خلأهای مهم در عرصه فرهنگی، ضعف در ارائه منسجم و عمیق مبانی فکری انقلاب اسلامی است و راهاندازی مراکز اسلام ناب با هدف پاسخ به این نیاز و تقویت بنیانهای فکری جامعه دنبال میشود.
مدیر حوزه اسلام ناب استان گیلان با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت تقویت مبانی فکری انقلاب تصریح کرد: ایشان بارها نسبت به ضعف در ارائه مبانی فکری انقلاب هشدار داده بودند و بر ضرورت توجه به این مسئله تأکید داشتند؛ امروز نیز باید برای جبران این خلأ و تقویت بنیانهای فکری جامعه تلاش کنیم.
گسترش مراکز اسلام ناب در کشور با استقبال گسترده مردم
حسنخواه با اشاره به توسعه مراکز اسلام ناب در سراسر کشور گفت: تاکنون قریب به هزار مرکز در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده و بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این مراکز ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: این میزان استقبال، نشاندهنده نیاز جدی جامعه به معارف ناب اسلامی، شیعی و انقلابی و بیانگر تشنگی اقشار مختلف نسبت به مباحث فکری و اندیشهای است.
مدیر حوزه اسلام ناب استان گیلان با اشاره به ظرفیت علمی این مجموعهها خاطرنشان کرد: سه هزار و ۲۰۰ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در سراسر کشور در امر آموزش این دورهها مشارکت دارند و محتوای آموزشی در قالب پنج پودمان توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی ارائه میشود.
حسنخواه با اشاره به فعالیت مراکز اسلام ناب در استان گیلان بیان کرد: تاکنون ۱۵ مرکز در نقاط مختلف استان از شرق تا غرب راهاندازی شده و افتتاح مرکز اسلام ناب فاطمیه صومعهسرا نیز گام دیگری برای توسعه این جریان معرفتی در استان است.
صومعهسرا؛ پایگاهی برای تربیت کنشگران فرهنگی
وی مرکز اسلام ناب فاطمیه صومعهسرا را ظرفیتی مهم برای تربیت و تعالی سرمایه انسانی، به ویژه بانوان غرب استان دانست و افزود: این مرکز میتواند در تربیت کنشگران فرهنگی، شکلگیری حلقههای میانی اندیشه و تقویت جریان جهاد تبیین در تراز انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کند.
مدیر حوزه اسلام ناب استان گیلان با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان و فعالان فرهنگی با این مجموعه اظهار کرد: استمرار و توسعه فعالیت این مرکز نیازمند حمایت مسئولان شهرستان، فعالان فرهنگی، معلمان، مسئولان هیئات و همه دغدغهمندان عرصه فرهنگ و معارف اسلامی است.
حسنخواه با بیان اینکه این مراکز متعلق به جامعه فرهنگی و مخاطبان آن است، گفت: مراکز اسلام ناب باید زمینهای برای شناخت عمیق مبانی فکری انقلاب، یافتن نقش افراد در مسیر تمدنسازی اسلامی و رشد و تعالی آنان در چارچوب عقلانیت انقلابی فراهم کنند.
وی در پایان با قدردانی از حوزه علمیه فاطمیه شهرستان صومعهسرا و مدیر این حوزه افزود: آشنایی با اندیشه رهبر شهید و ترویج و تبیین اسلام بر اساس این منظومه فکری، از اهداف مهم مراکز اسلام ناب است و امیدواریم فعالیت این مراکز گامی مؤثر در تعمیق باورهای دینی و تقویت مبانی فکری جامعه باشد.
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