به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مرکز «معارف اسلام ناب» صبح پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان، نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و علاقهمندان به معارف اسلامی در شهرستان مهر برگزار شد.
حجتالاسلام عبدالعظیم ارودا، مدیر مرکز «معارف اسلام ناب» شهرستان مهر، در مراسم آغاز به کار این مرکز با اشاره به ضرورت تقویت بنیانهای معرفتی جامعه، گفت: امروز یکی از مهمترین چالشهای عرصه فرهنگی، ضعف در تبیین مبانی فکری و معرفتی است و در شرایطی که دشمن با آرایش پیچیده رسانهای و تبلیغاتی وارد میدان شده، باید آرایش فرهنگی و تبلیغی ما نیز متناسب با این شرایط تغییر کند.
وی افزود: امروز معارف شیعی و انقلابی بیش از گذشته در معرض هجمه و شبههافکنی قرار دارد و متأسفانه میان اندیشه و میدان عمل فاصلهای ایجاد شده است؛ از این رو بدون آموزش عمیق و تربیت نیروهای توانمند، نمیتوان در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستادگی کرد.
مدیر مرکز معارف اسلام ناب شهرستان مهر، مأموریت اصلی این مرکز را پر کردن فاصله میان معرفت و میدان عمل عنوان کرد و گفت: هدف ما تربیت نسلی از نیروهای فرهنگی و اجتماعی است که هم مبانی فکری و معرفتی را بهدرستی بشناسند و هم مهارت کنشگری، تبیین و حضور مؤثر در میدان را داشته باشند.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهر، با بیان اینکه این مسیر برای دغدغهمندان انقلاب، فعالان رسانهای، اهل اندیشه و کنشگران اجتماعی طراحی شده است، افزود: جوانانی که دغدغه آینده کشور را دارند اما ابزار تبیین را نمیشناسند، فعالان رسانهای که به دنبال تولید محتوای عمیق و راهبردی هستند، علاقهمندان به منظومه فکری امام و رهبری و همچنین افرادی که میخواهند کار تشکیلاتی و شبکهسازی را اصولی بیاموزند، مخاطبان اصلی این مرکز هستند.
وی سرفصلهای آموزشی مرکز را شامل مبانی فکری و معرفتی، معارف توحیدی، ولایی، معنوی و انقلابی، رسالت الهی، مهارتهای جهاد علمی و فرهنگی و جریانشناسی فکری و فرهنگی برشمرد و افزود: در این دوره تلاش میشود نگرش مخاطبان از یک تماشاگر منفعل به کنشگر هوشمند فرهنگی و اجتماعی تغییر کند.
مدیر مرکز معارف اسلام ناب شهرستان مهر همچنین از ایجاد شبکه نخبگان، ارائه گواهی معتبر پایان دوره و فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت فعالان در پروژههای ملی و کلان فرهنگی به عنوان دیگر ظرفیتهای این مرکز یاد کرد.
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