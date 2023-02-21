۹۷۹ نفر از زندانیان در استان بوشهر مشمول عفو رهبری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح سه‌شنبه در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی بوشهر اظهار داشت: با مشارکت خیران، ستاد دیه و گذشت شاکیان، امروز ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی از زندان بوشهر آزاد شدند.

وی اضافه کرد: این افراد ۱۵۳ میلیارد تومان بدهی داشتند که برای فراهم شدن آزادی آنها ضمن کمک ۱۰ میلیارد تومانی خیران از جمله شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی پارس جنوبی و پنج میلیارد تومانی ستاد دیه کشور گذشت شاکیان درخور تحسین است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در این استان بیان کرد: امسال دو مرحله آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان بوشهر فراهم و در مرحله نخست ۷۴ نفر از زندان آزاد شدند.

۱۰۰ زندانی منتظر کمک خیرین

مهرانگیز بیان کرد: اکنون ۱۰۰ زندانی به سبب جرایم غیرعمد مالی در زندان‌های استان بوشهر نیاز به مشارکت خیران برای آزادی دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بدهی این زندانیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: کسانی که قصد کمک برای آزادی این زندانیان دارند می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان کمک‌های خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه واریز کنند.

تخفیف و تقلیل مجازات متهمان

وی با اشاره به اینکه با عفو رهبری، در استان بوشهر ۹۷۹ نفر از زندانیان مشمول آزادی یا تخفیف در مجازات شدند خاطرنشان کرد: ۲۴۶ نفر از این افراد مربوط به اغتشاشات اخیر بود و مشمول این عفو حکیمانه و پدرانه رهبری قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: تعدادی از محکومان و متهمان جرایم دیگر نیز مورد تخفیف و تقلیل مجازات قرار گرفتند و زندانیانی که مورد لطف پدرانه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند و آزاد شدند در سابقه کیفری آنها ثبت نمی‌شود.