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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

تخصیص پنج میلیارد تومان برای توسعه مدارس هریس

تخصیص پنج میلیارد تومان برای توسعه مدارس هریس

هریس- فرماندار هریس از تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی شرکت ملی مس برای توسعه مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالهی روز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش هریس گفت: این مبلغ از اعتبارات مسئولیت‌ اجتماعی شرکت و در پی پیگیری‌های مستمر فرمانداری اختصاص یافته است و گامی ارزشمند در گسترش فضاهای آموزشی منطقه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی نیازمند تداوم پیگیری‌ها و جذب اعتبارات بیشتر است.

فرماندار هریس با اشاره به جایگاه مهم آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده اظهار کرد: نهضت مدرسه‌سازی با جدیت در کشور در حال اجرا است و شهرستان هریس نیز از نخستین مناطق بهره‌مند از این طرح بوده است.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز برای گسترش فضاهای آموزشی تأکید کرد و تسهیل روند مشارکت خیران را در اجرای پروژه‌های آموزشی شهرستان خواستار شد.

جعفر دهش رئیس اداره آموزش و پرورش هریس هم با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان، از افتتاح ۶ فضای آموزشی جدید خبر داد و گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه شهر کلوانق تا پایان ماه جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: مدرسه ۶ کلاسه روستای مقصودلو با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است و عملیات ساخت مدرسه چهار کلاسه روستای هیق نیز آغاز شده است. همچنین با تکمیل سه مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرهای هریس، کلوانق و بخشایش، در مجموع ۶ فضای آموزشی جدید به ظرفیت آموزشی شهرستان افزوده خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش هریس همچنین از اضافه شدن سه رشته جدید تربیت بدنی، بهیاری و چرم‌دوزی به مجموعه رشته‌های فنی و مهارتی آموزش و پرورش شهرستان خبر داد.

کد مطلب 6851811

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