تخصیص پنج میلیارد تومان برای توسعه مدارس هریس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالهی روز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش هریس گفت: این مبلغ از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت و در پی پیگیریهای مستمر فرمانداری اختصاص یافته است و گامی ارزشمند در گسترش فضاهای آموزشی منطقه به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه شهرستان همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی نیازمند تداوم پیگیریها و جذب اعتبارات بیشتر است.
فرماندار هریس با اشاره به جایگاه مهم آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده اظهار کرد: نهضت مدرسهسازی با جدیت در کشور در حال اجرا است و شهرستان هریس نیز از نخستین مناطق بهرهمند از این طرح بوده است.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت خیران مدرسهساز برای گسترش فضاهای آموزشی تأکید کرد و تسهیل روند مشارکت خیران را در اجرای پروژههای آموزشی شهرستان خواستار شد.
جعفر دهش رئیس اداره آموزش و پرورش هریس هم با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان، از افتتاح ۶ فضای آموزشی جدید خبر داد و گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه شهر کلوانق تا پایان ماه جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: مدرسه ۶ کلاسه روستای مقصودلو با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است و عملیات ساخت مدرسه چهار کلاسه روستای هیق نیز آغاز شده است. همچنین با تکمیل سه مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرهای هریس، کلوانق و بخشایش، در مجموع ۶ فضای آموزشی جدید به ظرفیت آموزشی شهرستان افزوده خواهد شد.
رئیس آموزش و پرورش هریس همچنین از اضافه شدن سه رشته جدید تربیت بدنی، بهیاری و چرمدوزی به مجموعه رشتههای فنی و مهارتی آموزش و پرورش شهرستان خبر داد.
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