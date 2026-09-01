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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

تجمعات شبانه مردم نماد عزم ملی برای صیانت از حریم ولابت و کشور است  

تجمعات شبانه مردم نماد عزم ملی برای صیانت از حریم ولابت و کشور است  

ایلام - استاندار ایلام گفت: تجمعات شبانه مردم نماد عزم ملی برای صیانت از حریم ولابت و کشور است.

به گزارش خبرنگار، احمد کرمی ظهر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، ضمن تقدیر از عملکرد این نهاد در راستای برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی خاطرنشان کرد : برپایی تجمعات شبانه ملت بزرگ ایران در طول بیش از شش ماه سپری شده از جنگ تحمیلی سوم با مدیریت این شورا قابل تقدیر و تحسین است.

وی افزود: بی تردید وحدت ملی و پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه تبعیت از فرامین امامین انقلاب و مقام معظم رهبری عامل اقتدار و پیشرفت کشور محسوب می شود.

کرمی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر عزیز جهان اسلام، اظهار داشت: با مدیریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مراسمات و به ویژه تجمعات شبانه با محکومیت نظام استکباری به سرکردگی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در سراسر ایران شکل گرفت و مردم مبعوث شده اوج وفاداری و حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رزمندگان فداکار میهن را به رخ جهانیان کشاندند.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسمات در استان ایلام خاطرنشان کرد: مردم مرزدار پایتخت خادمین سیدالشهدا نیز همگام و همصدا با ملت بزرگ ایران با حضور مستمر خود در مراسم و تجمعات و راهپیمایی های شبانه به مانند همیشه حماسه ساز شدند.

وی همچنین از مدیریت، برنامه ریزی و عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام در راستای برگزاری مراسم به ویژه تجمعات شبانه ویژه جنگ رمضان تقدیر کرد.کرمی در پایان از حمایت های تاثیرگذار نماینده معزز ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در راستای اجرای هر چه باشکوه و دشمن شکن مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی تقدیر و بر ضرورت تعامل مستمر و همکاری های این شورا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

در ادامه نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور از مجموعه اقدامات استاندار ایلام و همکاران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در برپایی باشکوه برنامه ها به ویژه مراسم شبانه تقدیر کرد و بر استمرار آن تاکید کرد.

کد مطلب 6934575

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