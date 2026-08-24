خبرگزاری مهر، گروه استانها: توسعه و بهسازی راههای ارتباطی یکی از مهمترین الزامات برای رونق اقتصادی، تسهیل تردد مردم و افزایش ایمنی سفر در شهرستان دشتستان است؛ شهرستانی که گستردگی جغرافیایی و پراکندگی روستاها، اهمیت برخورداری از شبکه راههای ایمن و استاندارد را دوچندان کرده است.
در همین راستا، مجموعه قابل توجهی از پروژههای راهداری در هفته دولت امسال در دشتستان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که مجموع اعتبار اختصاصیافته به این طرحها به هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که از سوی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان، بیسابقه توصیف شده است.
اجرای ۲۷ پروژه در دشتستان
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته دولت ۱۴۰۵ در مجموع ۲۷ پروژه راهداری در شهرستان دشتستان اجرا میشود که ۱۷ پروژه آماده بهرهبرداری است و عملیات اجرایی ۱۰ پروژه دیگر نیز آغاز خواهد شد.
سامان قلیپور افزود: این پروژهها در چهار حوزه احداث، تعریض و بهسازی راههای فرعی و روستایی، نگهداری و بهسازی راهها، ایمنسازی محورهای مواصلاتی و احداث و بهسازی ابنیه فنی تعریف شدهاند.
وی ادامه داد: حجم بالای اعتبارات و تعداد پروژههای پیشبینیشده، نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای شهرستان دشتستان است و میتواند بخشی از نیازهای موجود در حوزه راههای ارتباطی را برطرف کند.
تعریض محور سعدآباد–وحدتیه
قلیپور یکی از طرحهای شاخص هفته دولت را فاز دوم تعریض و بهسازی محور سعدآباد–وحدتیه عنوان کرد و گفت: این پروژه از طرحهای مهم در حوزه ارتقای کیفیت و ایمنی محورهای ارتباطی شهرستان است که فاز دوم آن در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این محور خبر داد و افزود: استمرار اجرای این پروژه میتواند شرایط تردد در این مسیر را بهبود بخشیده و نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جادهای داشته باشد.
ایمنسازی محور برازجان–دالکی
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتستان، اجرای نیوجرسیهای مفصلی استاندارد ۶ متری در محور برازجان–دالکی را از دیگر طرحهای شاخص این شهرستان دانست و اظهار کرد: فاز نخست این پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
قلیپور افزود: در ادامه، عملیات اجرایی فاز دوم نیوجرسی محور برازجان–دالکی نیز آغاز میشود که هدف از اجرای آن افزایش ایمنی محور و کاهش خطرات ناشی از تردد وسایل نقلیه در این مسیر است.
حذف گردنه نارمنج
وی همچنین با اشاره به پروژههای حوزه راههای بخش ارم گفت: حذف گردنه نارمنج یکی دیگر از پروژههای شاخصی است که در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دشتستان بیان کرد: حذف نقاط پرخطر و اصلاح هندسی مسیرها از جمله اقدامات مهم راهداری برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جادههاست و پروژه حذف گردنه نارمنج نیز در همین راستا اجرا شده است.
وی ادامه داد: فاز دوم محور تنگ ارم–دهرود نیز از دیگر طرحهایی است که عملیات اجرایی آن در هفته دولت آغاز خواهد شد.
توسعه راههای روستایی و محورهای شریانی
قلیپور با اشاره به اهمیت راههای روستایی در جابهجایی مردم و محصولات کشاورزی گفت: بهسازی راههای روستایی و اجرای پروژههای روکش آسفالت در محورهای شریانی نیز در مجموعه طرحهای هفته دولت شهرستان دشتستان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: استمرار عملیات نگهداری و بهسازی راهها، بهویژه اجرای روکش آسفالت، برای افزایش عمر مفید راهها و ارتقای کیفیت تردد ضروری است و این اقدامات در کنار پروژههای احداث و تعریض دنبال میشود.
اعتبار بیسابقه برای راهداری دشتستان
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتستان با اشاره به حجم اعتبارات اختصاصیافته به پروژههای این شهرستان گفت: مجموع اعتبار پروژههای راهداری هفته دولت در دشتستان به حدود هزار میلیارد تومان میرسد که این میزان اعتبار و حجم پروژهها در شهرستان بیسابقه است.
قلیپور تأکید کرد: اجرای همزمان پروژههای توسعهای، بهسازی، نگهداری و ایمنسازی میتواند موجب ارتقای سطح خدمات راهداری در شهرستان شود.
وی افزود: هدف اصلی این طرحها، بهبود کیفیت راههای ارتباطی، افزایش ایمنی تردد، رفع نقاط حادثهخیز، تسهیل دسترسی روستاها و ارتقای زیرساختهای حملونقل جادهای در دشتستان است.
به گفته وی، با بهرهبرداری از پروژههای پیشبینیشده و آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید، روند توسعه و بهسازی شبکه راههای شهرستان دشتستان در سال جاری شتاب بیشتری خواهد گرفت.
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