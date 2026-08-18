به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل دادخواه در شصت و نهمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اکنون بالغ بر ۳۵۴ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود ذخیره شده که نسبت به میانگین بلند مدت ۵۶ درصد کمتر است.

وی با اشاره به ورود ۱۱ متر مکعب آب بر ثانیه به سد زاینده رود افزود: خروجی آب از این سد در حال حاضر ۸۴ متر مکعب بر ثانیه است.

دادخواه با تأکید بر این که چهار مرحله توزیع آب کشاورزی برای یک بازه ۹۰ روزه از دهم خردادماه محاسبه شد، خاطر نشان کرد: بر اساس جدول مصارف و منابع آب لازم است در پایان شهریور سال جاری ۲۳۶میلیون مترمکعب در سد زاینده رود ذخیره آب باقی بماند.

وی تصریح کرد: با توجه به این موارد برای توزیع آب کشاورزی تا سقف حداکثر ۵۸ میلیون متر مکعب آب در دسترس وجود دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به احجام رها سازی شده در مجموعه ورودی شبکه های آبیاری افزود: تا کنون از سد چم آسمان ۳۸۵ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده که ۳۷۷ میلیون متر مکعب آن به طور خالص سهم کشاورزی بوده است.

در ادامه منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در این نشست با اشاره به شرایط موجود از تلاش های شبانه روزی همه ارگان ها، صنف کشاورزی، مدیران و مسئولان تقدیر کرد و اظهار داشت: آب مستمر برای کشت کشاورزان حفظ شود تا زحمت ها و تلاش ها به نتیجه برسد.

وی بر مدیریت دقیق منابع آبی تأکید و تصریح کرد: تا ۱۵ شهریور ماه آب زاینده رود برای نگهداشت کشت کشاورزان ادامه یابد.