«آوای رویش» آغاز شد؛ تلاش برای شروع یک جریان مثبت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش» با حضور تعدادی از مدیران آموزشگاه های موسیقی، هنرمندان و هنرجویان در شهر پردیس برگزار شد.
حمید نادری دبیر نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش» در این مراسم که اجرای آن به عهده پیمان شیخی بود، ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از حضور مدیران آموزشگاههای آزاد هنری، استادان و هنرجویان در این رویداد قدردانی کرد و بر اهمیت شکلگیری چنین رویدادهایی در شهرستان پردیس تأکید داشت.
نادری با اشاره به مشارکت آموزشگاههای موسیقی شهرستان در نخستین دوره جشنواره گفت: «آوای رویش» میتواند آغاز یک جریان مستمر و رو به رشد در حوزه موسیقی و آموزش هنری باشد و امیدواریم این رویداد در سالهای آینده با گسترهای وسیعتر ادامه پیدا کند و در نهایت شاهد حضور آن در سطح ملی و حتی بینالمللی باشیم.
وی خطاب به هنرجویان حاضر در جشنواره نیز گفت: حضور روی صحنه و تجربه رقابت، فارغ از نتیجه نهایی، بخشی مهم از مسیر رشد هنری است. ممکن است یک هنرجو در نخستین تجربه خود موفق به کسب رتبه نشود، اما همین تجربه میتواند زمینهای برای تلاش بیشتر و حضور قدرتمندتر در جشنوارههای آینده باشد. هدف آن است که هنرجویان صحنه را تجربه کنند، اعتمادبهنفس خود را افزایش دهند و مسیر حرفهای شدن را با انگیزه بیشتری ادامه دهند.
نادری با تأکید بر مفهوم «رقابت همراه با رفاقت» افزود: جشنواره نباید صرفاً به کسب رتبه و جایزه محدود شود، بلکه باید فرصتی برای تعامل، همفکری، دوستی و یادگیری متقابل باشد. به گفته وی، رقابت زمانی ارزشمند است که موجب رشد هنرمند شود و نباید نتیجه یک داوری، عاملی برای دلسردی و ناراحتی هنرجویان باشد.
دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی مدیران غایب شهرستان پردیس که به عنوان مهمان نیز دعوت شده بودند، گلایه کرد و گفت: موسیقی یکی از ظرفیتهای مهم در ایجاد نشاط اجتماعی است، هنر و بهویژه موسیقی میتواند در ایجاد آرامش، امید، شادی و ارتقای کیفیت زندگی افراد نقش مؤثری داشته باشد. از این منظر، «آوای رویش» تنها یک رویداد رقابتی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد فضای شاد و پویا و افزایش ارتباط میان هنرجویان، استادان، آموزشگاهها و مخاطبان هنر است.
در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه، سعید وجدانپاک بهعنوان نوازنده مهمان روی صحنه رفت و پارسا وفاییمنش نیز گوشههایی از آواز ابوعطا را اجرا کرد. کوشا شریف نیز با اجرای پیانو، بخش دیگری از برنامه افتتاحیه را به خود اختصاص داد.
یکی از بخشهای ویژه مراسم، رونمایی از تندیس جشنواره موسیقی «آوای رویش» بود که با حضور روسای انجمنهای هنری شهرستان پردیس انجام شد. این تندیس بهعنوان نماد نخستین جشنواره «آوای رویش» معرفی شد و قرار است در دورههای بعدی نیز بهعنوان یکی از نشانههای هویتی این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه مراسم که کارگردانی آن به عهده مصطفی خمسه بود، مدیران آموزشگاههای موسیقی شرکتکننده در جشنواره نیز به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود درباره آموزش موسیقی، ظرفیتهای هنرجویان و ضرورت برگزاری رویدادهای هنری در شهرستان پرداختند.
سیدرضا موسوی از آموزشگاه آوای نسیم، محمدصادق اشتری از آوای نوین، علی باقری از باربد، حسین برزگر از برزگر، ایمان خاکساری از پادریس، ابراهیم یساولزاده طوسی از ترنم پردیس، علیرضا چهرهقانی از چهره قانی، ماهور نجفی از مهر و ماهور و ساسان نیکذات از نیکنوا از جمله مدیران آموزشگاههای حاضر در این بخش بودند.
نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش» به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس و با مشارکت آموزشگاههای موسیقی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود و طی روزهای برگزاری، هنرجویان این آموزشگاهها در بخشهای مختلف به رقابت خواهند پرداخت.
این جشنواره با هدف حمایت از استعدادهای جوان، ایجاد فرصت برای تجربه صحنه، تقویت ارتباط میان آموزشگاهها و فراهم کردن زمینهای برای رشد و معرفی نسل آینده هنرمندان موسیقی شکل گرفته است.
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