به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت مسکو تمام ابزارهای نظامی-فنی لازم را برای تأمین امنیت خود در برابر فعالیتهای غرب در نزدیکی مرزهای خود در اختیار دارد.
وی افزود: روسیه در ساختار نظامی خود، فعالیتهای تهاجمی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود مد نظر قرار میدهد.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که در صورت تشدید بیشتر اوضاع نظامی-سیاسی در حوزه بالتیک، پاسخ روسیه قاطع و ویرانگر خواهد داد.
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، توازن امنیتی در منطقه دریای بالتیک بهشدت تغییر کرد و این پهنه دریایی به یکی از مناطق اصلی رویارویی روسیه و ناتو تبدیل شد.
کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا حضور نظامی و فعالیتهای جاسوسی خود را افزایش دادهاند و روسیه نیز با تقویت فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی خود، از جمله پروازهای شناسایی در نزدیکی حریم هوایی کشورهای ناتو، به این تحولات واکنش نشان داده است.
مسکو افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای خود را تهدیدی برای امنیت روسیه میداند. کشورهای ناتو میگویند اقدامات آنها ماهیت بازدارنده دارد.
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