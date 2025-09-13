وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده، وضعیت جوی نسبتاً آرامی برای سطح استان و دریا پیشبینی میشود.
وی گفت: در این مدت غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش باد ملایم در بعضی ساعات روز، از پدیدههای مهم در سطح استان خواهند بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: بعدازظهر امروز احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
وی افزد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای و خیزش گردوخاک محلی، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد در ابتدا شمال غربی به تدریج جنوب غربی - جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در مناطق شمالی در ابتدا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمترخواهد بود.
