۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: طی پنج روز آینده، وضعیت جوی نسبتاً آرامی برای سطح استان و دریا پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده، وضعیت جوی نسبتاً آرامی برای سطح استان و دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش باد ملایم در بعضی ساعات روز، از پدیده‌های مهم در سطح استان خواهند بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: بعدازظهر امروز احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

وی افزد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک محلی، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد در ابتدا شمال غربی به تدریج جنوب غربی - جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق شمالی در ابتدا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترخواهد بود.

