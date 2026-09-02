حمله مقتدرانه، تنها راه پایان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: عصر روز گذشته دهم شهریور، بار دیگر صدای جنایت از سواحل جنوبی کشور به گوش رسید. ارتش متجاوز آمریکا که ماههاست در باتلاق شکستهای پیاپی خود در برابر اراده ملت ایران دست و پا میزند، دست به یکی از گستاخانهترین تجاوزات هوایی خود زد و مناطقی از استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا معروف به سنتکام، چند ساعت پس از آغاز این شرارت، در فضای مجازی با لحن طلبکارانه اعلام کرد که به اهداف مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب ایران حمله کرده است. این سازمان تروریستی با بهانهتراشیهای همیشگی، مدعی شد که نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدامات ادعایی سپاه علیه کشتیرانی تجاری و نیروهای آمریکایی در منطقه، این حملات را انجام دادهاند، اما واقعیت صحنه چیز دیگری میگوید.
منابع محلی از ساعت ۱۹:۳۰ به بعد از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در کنارک خبر دادند. دستکم شش انفجار در این منطقه به گوش رسید و هنوز میزان خسارت و محل دقیق اصابتها از سوی مسئولان رسمی تایید نشده است. همزمان خبرگزاریها از جزیره قشم گزارش دادند که بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۱۹:۴۵ صدای هشت انفجار در ساحل جنوبی این جزیره شنیده شده است. برخی اخبار غیررسمی حتی از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده فرودگاه قشم سخن گفتند. در بندرعباس نیز صدای انفجار از برخی مناطق شهر و همچنین سیریک گزارش شد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در این تجاوز، یک کارخانه پودر ماهی در قشم، یک اسکله صیادی و دکل اداره بنادر در سیریک مورد حمله قرار گرفتهاند. این یعنی بار دیگر آمریکاییها علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای غیرنظامی و معیشتی مردم را نیز نشانه رفتهاند.
اما تا آخرین لحظات تنظیم این گزارش اخبار منتشرشده از آن حکایت دارد که دشمن آمریکایی به یک منطقه مسکونی در هرمزگان، یک مراسم عروسی در سیریک، عسلویه، قشم و... حمله کرده است. ضمن اینکه پرتابههای ایران به سمت اهداف دشمن شلیک شدند و مقامات عراقی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل خبر دادند. همچنین مقامات دشمن آمریکایی در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هشدارهای امنیتی به اتباع خود دادند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) در بیانیهای قاطع و بدون ابهام اعلام کردند: «در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکنندهای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد کرد.
ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگینتری را تحمل کند. بارها اعلام و اراده کردهایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینههای سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم کرد.» این بیانیه به وضوح نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تجاوز به خاک خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در واکنش به این جنایت تاکید کرد که تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است و آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد. یک منبع ارشد نظامی نیز در گفتوگویی تصریح کرد که نیروهای مسلح ایران به جنایت امشب آمریکاییها قطعا پاسخ میدهند و این پاسخ چند برابر حملات آنها خواهد بود. وی افزود: «همچنان که پیشتر نیز هشدار و وعده داده بودیم، نیروهای مسلح ایران به هرگونه تجاوز به خاک و منافع کشورمان واکنش قاطع و گسترده نشان میدهند.
منافع و پایگاههای آمریکایی در منطقه به سرعت زیر ضرب ایران قرار میگیرند.» این منبع نظامی در پایان با لحنی که حکایت از اطمینان کامل به تواناییهای دفاعی کشور داشت، گفت: «جنون ناشی از شکست، آمریکاییها را دچار سردرگمی و حیرت کرده و موجب شده است که هر بار با یک حماقت جدید، یک تحقیر مضاعف دیگر را برای خود بخرند. آمریکاییها این بار هم چشم به آسمان بدوزند و تحقیر خود را تماشا کنند.» در بعد دیپلماتیک نیز واکنشها سریع و قاطع بود. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور دارد، اعلام کرد که دیدارهای دوجانبه از دیروز پشتسر هم انجام شده و برخی بهصورت رسمی و برخی حاشیهای و ایستاده بوده است.
وی تاکید کرد که آمریکا باید به تعهدات امضاشده بازگردد تا ایران نیز تعهدات خود را اجرا کند و پیش از آن اقدامی انجام نمیدهد. عراقچی همچنین خاطرنشان کرد که بهرغم فشارهای آمریکا، تمایل کشورهای عضو شانگهای به همکاری اقتصادی با ایران قوی است. مهمتر از همه اینکه در بیانیه پایانی اجلاس شانگهای، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بهصراحت محکوم شد. این موضعگیری جمعی نشان میدهد که تلاشهای واشنگتن برای منزوی کردن ایران در عرصه بینالمللی با شکست مواجه شده است. همزمان با این تجاوز، سفارتخانههای آمریکا در رژیم صهیونیستی، اردن، قطر، بحرین و عمان هشدارهایی برای شهروندان خود صادر کردند. این هشدارها خود گواه روشنی است بر اینکه آمریکاییها از پیامدهای اقدام خود بیم دارند و میدانند که نیروهای مسلح ایران توانایی وارد کردن ضربات دردناک به منافع و پایگاههای آنها در منطقه را دارند.
برخی منابع نیز از شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای آمریکایی در منطقه خبر دادهاند. از سوی دیگر، قیمت نفت برنت همزمان با این تحولات به ۹۴ دلار رسید. این افزایش قیمت بار دیگر نشان داد که هرگونه تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس، مستقیما بر بازارهای جهانی انرژی تاثیر میگذارد و هزینههای ماجراجوییهای آمریکا را نه تنها مردم منطقه، بلکه اقتصاد جهان نیز پرداخت میکند. شواهد متعددی نیز وجود دارد که ادعای ترامپ درباره عبور مقدار بالای نفت از تنگه هرمز را زیر سوال میبرد و نشان میدهد روایتهای آمریکایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، در خدمت پروپاگاندای سیاسی قرار گرفته است. تحلیل نظامی و سیاسی این رویداد نشان میدهد که آمریکا پس از ماهها تلاش ناموفق برای تحمیل اراده خود بر ایران و شکست در ایجاد اجماع منطقهای علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر به ابزار نظامی متوسل شده است.
این حملات در شرایطی انجام میشود که نیروهای مسلح ایران بارها و بارها توانایی خود را در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی به اثبات رساندهاند. تجربه درگیریهای اخیر در تنگه هرمز و پاسخهای قاطع ایران به تجاوزات قبلی، ثابت کرده است که هر ضربه آمریکا با پاسخی چندبرابری مواجه میشود. آمریکاییها که خود را قدرت بلامنازع جهان میدانند، امروز خودشان را در برابر اراده یک ملت ایستاده، سرافکنده میبینند که نه تنها نتوانستهاند اراده خود را تحمیل کنند، بلکه هزینههای سنگینی نیز متحمل شدهاند. این تجاوز جدید، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر سردرگمی و استیصال کاخ سفید است. جنون ناشی از شکستهای پیاپی، تصمیمگیران آمریکایی را به سمت اقداماتی سوق داده که نتیجه آن جز تحقیر بیشتر خودشان نخواهد بود. ملت ایران که در طول تاریخ بارها در برابر قدرتهای بزرگ ایستاده و پیروز شده، امروز نیز با همان روحیه مقاومت و ایثار آماده دفاع از کیان کشور است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از پشتیبانی کامل مردم برخوردارند، نه تنها اجازه نمیدهند حتی یک وجب از خاک کشور مورد تجاوز قرار گیرد، بلکه منافع متجاوزان را نیز در هر نقطه از منطقه هدف قرار خواهند داد. در شرایطی که کشورهای عضو شانگهای بهصراحت تجاوز آمریکا را محکوم کردهاند و تمایل خود به همکاری با ایران را نشان دادهاند، تلاشهای واشنگتن برای منزویسازی ایران بیش از پیش ناکام مانده است. دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در کنار قدرت بازدارنده نظامی، ترکیبی است که دشمن را در بنبست قرار داده است. آمریکاییها باید بدانند که دوران یکجانبهگرایی و زورگویی به پایان رسیده و ملت ایران با اتکا به قدرت داخلی و حمایت منطقهای، راه خود را ادامه خواهد داد.
پاسخ نیروهای مسلح ایران به این تجاوز، نه یک واکنش احساسی، بلکه اقدامی حسابشده، دقیق و متناسب با سطح شرارت دشمن خواهد بود. همانطور که منابع نظامی تاکید کردهاند، این پاسخ چندبرابری است و منافع و پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار خواهد داد. تاریخ معاصر نشان داده که هرگاه دشمن خیال کرده با فشار نظامی میتواند اراده ملت ایران را بشکند، نتیجه معکوس گرفته است، امروز نیز همان تجربه تکرار خواهد شد. ملت قهرمان ایران در برابر این تجاوز جدید نیز با وحدت و اقتدار خواهد ایستاد. هزینه شرارتهای آمریکا در منطقه این بار نیز سنگینتر از گذشته خواهد بود و آمریکاییها بار دیگر خواهند دید که چشم دوختن به آسمان، تنها چیزی است که برایشان باقی مانده است. جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت خود کوتاه نخواهد آمد و متجاوزان را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
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