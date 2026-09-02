انسجام ملی، رمز پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: رهبر انقلاب در پیامشان به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدامات شایسته دولت بهویژه رئیسجمهور صادق و دلسوز که بهرغم همه محدودیتها و دسیسههای گوناگون دشمن آمریکایی-صهیونی و تشدید تحریمها و محاصرهها انجام شده است، بر لزوم تبیین و روایت «قدرت و قوت ایران» و برجستهسازی آن و پرهیز از هرگونه سخن «ناامیدکننده و تضعیفکننده انگیزههای ملی و عمومی» و «دوگانهسازیهای موهوم» تاکید کردند: قاطعانه اعلام میکنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است. یک روز پس از این پیام، ایشان در پیامی دیگر به مناسبت هفته وحدت با اشاره به تحقق قابل قبول درسهای وحدتبخش مکتب اسلامی در ایران عزیز، مجددا به آحاد ملت توصیه کردند به هیچوجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
حال این پرسش مطرح میشود «چرا شخص اول کشور همچنان خواهان حفظ و تقویت وحدت ملی یا همان اتحاد مقدس هستند؟» پاسخ: ما همچنان در نبرد با دشمن متجاوز به سر میبریم و نباید گمان کنیم، جنگ پایان یافته است. بنابراین در این فضا، اگر دشمن ببیند با وجود تفاوتهای سیاسی یا اجتماعی، جامعه ایران حول وحدت ملی متمرکز است و در لحظات حساس، همه در یک صف قرار میگیرند، حساب کار دستش میآید و متوجه میشود با گزینه نظامی نباید و نمیتواند ایران و ایرانیان را تهدید کند به دلیل آنکه وحدت ملی پیامی از ایران به آمریکا و اسرائیل منتقل میکند و آن این است: شما (دشمن) فقط با نظام سیاسی ایران نمیجنگید، با یک ملت متحد روبهرو هستید که ارادهاش یکپارچه است. این موضوع باعث میشود دشمن احساس کند هر ضربهای که میزند، به جای شکستن جامعه، باعث «سفتتر شدن» پیوندهای ملی میشود. همانطور که از ۱۰ اسفند تا به امروز مردم با سلایق و بینشهای مختلف به کف خیابان آمدهاند و کما فیالسابق حضورشان را در خیابانها حفظ کردهاند. حضوری که برگرفته از اتحاد مردم است. با توجه به اهمیت این موضوع نظر دو کنشگر سیاسی را جویا شدیم.
مرتضی کاملنواب، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت درباره ضرورت جدی گرفتن هشدار رهبر انقلاب در مورد سخنان ناامیدکننده و تضعیفکننده انگیزه ملی گفت: رهبری به نکته بسیار دقیقی اشاره فرمودند. کشور در شرایط عادی به سر نمیبرد که دوقطبیسازی در نهایت منجر به بروز چالشهای جدی و آسیبزا نشود؛ بلکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد. وی افزود: امروز که در حال گفتوگو هستیم، در وضعیتی نه جنگ و نه صلح قرار داریم؛ نه میتوان گفت دشمن به توافقنامه و التزام خود پایبند است و نه جنگ را پایان بخشیده است. در چنین وضعیت خاصی، دامن زدن به دوقطبیها و ترویج روایتهای منفی از شرایط عمومی کشور، قطعا میتواند بر ذهن و امنیت روانی جامعه اثر منفی بگذارد.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با بیان اینکه بنابراین ارائه تحلیلهای منفی، سیاهنمایی و روایت ضعف از کشور، از هر منبعی که باشد، چالشبرانگیز است، تاکید کرد: تلاش برخی افراد برای تقابل میدان و خیابان با جریان اصلی تصمیمگیری کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی، غیرقابل پذیرش است. کاملنواب همچنین با بیان اینکه ایران با آمریکا سازشی ندارد، گفت: مذاکرات و دیپلماسی صورت گرفته برای پایان جنگ است و روشنگری در این زمینه برای آحاد مردم بسیار اهمیت دارد. این اقدامات به معنای عادیسازی روابط نیست، چرا که عادیسازی با آمریکا وجود ندارد. واقعیت این است که ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و آنها نیز با ما دشمنی ماهوی دارند. تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری خود دست برندارد، همانطور که رهبر شهیدمان تعبیر میکردند، ما با آمریکا حرفی نداریم.
غلامعلی دهقان، تحلیلگر مسائل سیاسی هم با تاکید بر ضرورت دشمنشناسی در جامعه مسلمانان، گفت: شناساندن دشمن مشترک به جهان اسلام، برملا کردن نقشههای آنها و مسدود کردن هر روزنهای که بوی اختلاف و نفاق از آن به مشام برسد، از اولویتهای حیاتی است. متاسفانه طی ماههای اخیر، اقداماتی از سوی برخی افراد که صورت گرفت که گویای امکان بهرهبرداری دشمن از این منافذ برای دامن زدن به اختلافات است. بنابراین هشدارهای اخیر رهبر انقلاب درست و بهموقع ارزیابی میشود. وی اظهار کرد: از آنجا که ما هنوز از صحنه تقابل با آمریکا خیلی دور نشدهایم و خود بازیگران این میدان بودهایم شاید هنوز به عظمت کاری که انجام دادهایم، پی نبردهایم. آمریکا طی ۳۵ سال گذشته در هر نبردی که وارد شده، پیروز میدان بوده است؛ پیش از آن نیز در نبردهای دیگر، اگر چه دچار شکست شده بود اما در مقاطع اولیه پیروز میدان محسوب میشد. تنها موردی که آمریکاییها نه در مقطع اولیه و نه در ادامه پیروز نشدند، «نبرد نهم اسفند» بود.
تحلیلگر مسائل سیاسی با انتقاد از برجسته کردن نقاط ضعف در شرایط جنگی گفت: در چنین وضعیتی اینکه عدهای تلاش کنند فقط ضعفها و آسیبهای وارده را ببینند، مانند این است که فردی فقط بخش خالی لیوان را ببیند و از بخش پر آن که مملو از آب است غافل بماند. ضعفها باید شناسایی و برطرف و حتی به نقاط قوت تبدیل شوند، با این حال، دامن زدن به این گزاره که کشور در اثر حمله متجاوز دچار ضعف شده، یک خطای استراتژیک و محاسباتی است. آنچه میتوان از مواضع سیاسیون برداشت کرد این است: تاکید رهبر انقلاب بر وحدت، یک «درس تاریخی» است. ایشان میخواهند یادآوری کنند که اتحاد و انسجام ملی رمز پیروزی است. همانطور که با شعار اتحاد تاکنون از بزنگاههای حساس عبور کردهایم زین پس هم باید با همین کلیدواژه طی مسیر کنیم.
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