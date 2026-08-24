به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری محصول سال ۱۴۰۴ است و به تازگی با صدور پروانه نمایش آن موافقت شد.

این فیلم قرار است از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران شود. در آستانه اکران، تیزر پوستر (teaser poster) فیلم نیز توسط محمد تقی‌پور طراحی شده است.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.

«اسکورت» که با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است، با پخش شهر فرنگ از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.