به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه با رویکردهای نوین خود میتواند بهعنوان یک مؤلفه مهم قدرت ملی و اقتدار بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی کند.
وی با قدردانی از تلاشهای این مجموعه، اظهار کرد: وقف دارای جایگاهی ویژه در فرهنگ اسلامی است و موقوفات در حقیقت و اعتبار، متعلق به خداوند هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کارکنان و متولیان امور وقف امانتداران الهی هستند، افزود: خداوند تدبیر امور موقوفات را به امانتداران خود در زمین سپرده است و این جایگاه، در کنار ارزش و منزلت بالا، مسئولیتی بسیار سنگین نیز به همراه دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: حفظ و حراست از موقوفات، احیای ظرفیتهای آنها، جلوگیری از خروج اموال وقفی از مسیر تعیینشده و هزینهکرد صحیح درآمدها در چارچوب نیت واقف، از مهمترین وظایف متولیان امور وقف است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: متولیان امور وقف علاوه بر امانتداری در برابر خداوند، در چارچوب ولایت فقیه نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و هرگونه کوتاهی یا انحراف در حفظ و مصرف موقوفات، مسئولیتی الهی به شمار میرود.
وی با تقدیر از رویکردهای جدید سازمان اوقاف و امور خیریه در دوره مدیریت حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، تصریح کرد: امروز تلاش شده است درآمدهای موقوفات، در چارچوب قوانین و ضوابط شرعی، در مسیر پیشرفت کشور، توسعه دانشبنیان، فناوریهای نوین و تولید مؤلفههای قدرت ملی قرار گیرد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، افزود: استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی و آمایشی کشور و استانها، از جمله توسعه اقتصاد دریامحور، میتواند زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را فراهم کند و اوقاف نیز در این عرصه ظرفیتهای ارزشمندی در اختیار دارد.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی نیازمند مقاومت در عرصههای مختلف است، گفت: مقاومت تنها نظامی نیست و امروز در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فناوری نیز باید مقاومت کرد.
وی افزود: هر یک از این عرصهها میتواند در صعود یا سقوط یک کشور تأثیرگذار باشد و به همین دلیل، همه دستگاهها باید در تقویت مؤلفههای قدرت ملی نقشآفرینی کنند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش سازمان اوقاف در حمایت از کشور در شرایط جنگ و دفاع، بیان کرد: این مجموعه در حوزه پشتیبانی و حمایت از جبهه مقاومت و دفاع، خدمات ارزشمندی ارائه کرده و در استان بوشهر نیز از دستگاههای موفق در این عرصه بوده است.
وی جمعیت را یکی از مسائل راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: کاهش نرخ فرزندآوری و ایجاد گسست نسلی، یکی از چالشهای مهم آینده کشور است و اگر امروز برای آن برنامهریزی نشود، در سالهای آینده کشور با کمبود نیروی جوان و فعال در بخشهای مختلف مواجه خواهد شد.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: این مسئله تنها یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه با اقتصاد، صنعت، نیروهای مسلح، تولید و آینده کشور ارتباط مستقیم دارد و باید برای تقویت شاخصهای جمعیتی، از جمله فرزندآوری، برنامهریزی و حمایت شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از موقوفات در کشور با اهداف فرهنگی و دینی شکل گرفتهاند و باید از این ظرفیتها برای تقویت فرهنگ دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ باید در اولویت قرار گیرد، افزود: توسعه اقتصادی بدون توجه به حفظ و تقویت فرهنگ، نمیتواند آینده مطلوبی برای جامعه رقم بزند.
وی خواستار حمایت بیشتر از برنامههای فرهنگی، علمی، زیارتی و اردوهای جوانان و نوجوانان شد و اظهار کرد: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و دینی میتواند در شکلگیری شخصیت نسل جوان، تقویت باورهای دینی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: باید زمینه حضور جوانان و نوجوانان در برنامههای فرهنگی، علمی و زیارتی فراهم شود، چرا که این اقدامات در روحیه، هویت و سبک زندگی نسل آینده تأثیر قابل توجهی دارد.
ضرورت حفظ انسجام داخلی
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، گفت: امروز هرگونه ایجاد اختلاف، تعارض و تزاحم در جامعه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و همه باید در کنار بیان دیدگاههای خود، منافع دینی و ملی کشور را محور قرار دهند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت علم و فناوری، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان و فناورانه از مؤلفههای مهم قدرت کشور هستند و هر اندازه بتوانیم نیازهای راهبردی خود را در داخل تولید کنیم، استقلال و اقتدار بیشتری خواهیم داشت.
وی افزود: وابستگی در حوزههای راهبردی، بهویژه در شرایط بحران، میتواند کشور را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل باید از جوانان، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فعال در حوزه علم و فناوری حمایت شود.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار ایجاد و تقویت صندوقهای حمایتی برای جوانان فعال در عرصههای علمی و فناورانه شد و بیان کرد: حمایت از تولید داخلی و توانمندیهای علمی کشور، در حقیقت سرمایهگذاری برای امنیت و اقتدار آینده ایران است.
توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از مردم مطلوب نیست و بسیاری از مراجعات مردمی، مربوط به مشکلات اقتصادی و تأمین نیازهای اولیه زندگی است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: هرچند حل همه مشکلات اقتصادی بر عهده دستگاههای مسئول و دولت است، اما مجموعههای مردمی، خیرخواه و نهادهایی مانند اوقاف نیز میتوانند در کاهش فشار معیشتی بر مردم نقش مؤثری ایفا کنند.
وی راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم و ارزانقیمت کالاهای اساسی را یکی از اقدامات مؤثر دانست و اظهار کرد: میتوان با خرید مستقیم کالا از تولیدکنندگان و عرضه آن با کمترین واسطه در محلات مختلف، زمینه کاهش هزینههای مردم را فراهم کرد.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: استفاده از ظرفیت گروههای مردمی و بسیج در راهاندازی و مدیریت این بازارچهها میتواند علاوه بر کاهش قیمت کالا، زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم کند.
وی بر ضرورت شناسایی خانوادههای نیازمند و افزایش کمکهای معیشتی تأکید کرد و گفت: بستههای معیشتی و کمکهای مالی، هرچند ممکن است از نظر مبلغ محدود باشد، اما برای بسیاری از خانوادههای نیازمند ارزش و اهمیت فراوانی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: امروز قدرت خرید مردم کاهش یافته و لازم است همه دستگاهها و نهادهای توانمند، در حد ظرفیت خود برای کاهش مشکلات مردم وارد میدان شوند.
ضرورت توسعه فرهنگ وقف در حوزههای مورد نیاز جامعه
آیتالله صفایی بوشهری همچنین خواستار توسعه فرهنگ وقف در حوزههای مورد نیاز جامعه شد و گفت: وقف باید علاوه بر حوزههای سنتی، در عرصههایی مانند ازدواج آسان، تحصیلات دانشگاهی، پژوهش، تألیف، قرآنپژوهی، فعالیتهای علمی و زیارتی نیز گسترش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هرچه دامنه وقف متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه پیدا کند، مردم بیشتری میتوانند از برکات این سنت ارزشمند اسلامی بهرهمند شوند.
امام جمعه بوشهر در پایان با قدردانی از مدیرکل و کارکنان ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر و همچنین رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با تلاشهای خود در سطح ملی نیز بهعنوان مجموعهای ممتاز شناخته شده و امیدواریم این موفقیتها استمرار یابد.
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