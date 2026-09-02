https://mehrnews.com/x3cXJ8 ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹ کد مطلب 6935760 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹ گزارش خبرنگار مهر از جنایت آمریکا در حمله به مراسم عروسی در کوهستک سیریک- ارتش تروریست آمریکا، شامگاه سهشنبه به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک حمله کرده و ۴ نفر را به شهادت رساند. دریافت 13 MB کد مطلب 6935760 کپی شد مطالب مرتبط انهدام باند وارد کننده کالای ممنوعه در سواحل غرب هرمزگان کشف تجهیزات مخابراتی غیرمجاز در بندرلنگه صفحه اول روزنامههای هرمزگان پنجشنبه ۲۷ دی برچسبها هرمزگان سیریک.هرمزگان حمله نظامی
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