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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از جنایت آمریکا در حمله به مراسم عروسی در کوهستک

گزارش خبرنگار مهر از جنایت آمریکا در حمله به مراسم عروسی در کوهستک

سیریک- ارتش تروریست آمریکا، شامگاه سه‌شنبه به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک حمله کرده و ۴ نفر را به شهادت رساند.

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کد مطلب 6935760

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