به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینخانی اظهار کرد: مجموعه برنامه‌ تلویزیونی کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید این استان مرکزی با محوریت نقش‌آفرین با شعار «آفتاب امید» و با هدف انتقال بی‌واسطه فرهنگ ایثار به نسل‌های جوان، از طریق روایتگری دانش‌آموزان تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در این برنامه‌ها تنها به اجرا محدود نمی‌شود، بلکه آنان با بهره‌گیری از هنرهای نمایشی، نقالی و قصه‌گویی، حماسه‌های ماندگار شهدا را برای هم‌سالان خود بازآفرینی می‌کنند.

حسینخانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان مرکزی، افزود: بهره‌گیری از مکان‌های نمادین از جمله موزه بیت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای شهرستان‌ها و امامزادگان واجب‌التعظیم که از اجداد مکرم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هستند، به این روایت‌ها جلوه‌ای خاص بخشیده است.

سخنگوی کنگره شهدای استان مرکزی در تشریح جزئیات محتوایی این ویژه‌برنامه گفت: معرفی مفاخر استان، سرداران و فرماندهان شهید و همچنین شهدای دانش‌آموز نخبه در کنار تقدیر از دانش‌آموزان برتر امروزی، از ارکان اصلی این مجموعه است.

وی تاکید کرد: با هدف بصیرت‌افزایی، بخش‌های ویژه‌ای نیز برای پاسخگویی به شبهات و روشنگری در مورد دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در این برنامه طراحی شده است.

وی بیان کرد: از دیگر بخش‌های این مجموعه می‌توان به خاطره‌گویی با حضور پرشور پیشکسوتان و دانش‌آموزان، قصه‌گویی حماسی و برنامه‌های دیدار با خانواده‌های معظم شهدا اشاره کرد.

حسینخانی تصریح کرد: این ویژه‌برنامه همچنین با هدف اطلاع‌رسانی دقیق از تمامی رویدادهای زیرمجموعه کنگره، به صورت هفتگی از شبکه استانی آفتاب پخش خواهد شد.