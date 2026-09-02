به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، در بیانیهای حمله هوایی بامداد امروز آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در منطقه سیریک از توابع استان هرمزگان را بهشدت محکوم کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است،
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُورًا. (اسراء آیه33)
بار دیگر چهره خبیث و ماهیت ضدبشری نظام سلطه و استکبار جهانی، به ویژه رژیم متجاوز آمریکا، در جنایتی ددمنشانه به نمایش درآمد. حمله هوایی بامداد امروز به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در منطقه سیریک از توابع استان هرمزگان، که به شهادت و مجروحیت جمعی از غیرنظامیان بیگناه، از جمله زنان و کودکان معصوم انجامید، ابعاد فاجعهبار این تهاجم ناجوانمردانه را بیش از پیش آشکار ساخت.
این جنایت، در ادامه نقض تفاهمنامه اسلام آباد و زنجیره حملات وحشیانه نظامیان آمریکایی علیه مردم مظلوم ایران از جمله بمباران مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن دهها دانش آموز، ورزشگاه لامرد، بیمارستانها و اماکن غیرنظامی ، بار دیگر ثابت کرد که تروریسم دولتی آمریکا هیچ مرزی نمیشناسد و امنیت و جان انسانهای بیگناه برای آنان هیچ ارزشی ندارد. سکوت شرمآور مدعیان دروغین حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی در قبال این فجایع، جای تأمل و پرسش دارد.
دشمنان کینه توز بدانند ایران سرافراز و محور مقاومت و همه نهادهای لشکری و کشوری بفضل الهی در برابر تهاجم به اسلاموایران و امت اسلام خواهند ایستاد و بیاری خداوند بزرگ و با عنایت حضرت ولی عصر(عج) صفحه جدید و الگوی نوینی از مقاومت در برابر سلطه جهانی و شیطانی را رقم خواهند زد و مرحله ای برجسته و تمدنی از معادلات منطقه ای و بین المللی را ترسیم خواهند کرد.
مرکز مدیریت و نهادهای عالی حوزههای علمیه همراه با همه حوزویان گرامی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از هموطنان و آرزوی شفای مجروحان و جانبازان، این اقدام وحشیانه و مغایر با تمامی موازین بینالمللی و اصول انسانی را به شدت محکوم مینمایند و آن را مصداق بارز «تروریسم دولتی» و جنایت جنگی میداند و ضمن حمایت از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی از آنان می خواهد، با اطاعات از فرماندهی معظم کل قوا(دام ظله)، به پاسخ پشیمان کننده به دشمن تا بازدارندگی کامل ادامه دهند و برجستگی محور مقاومت اسلامی و امت اسلام بیافزایند.
و ما النصر إلاّ من عند الله العزیز الحکیم.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور حمله هوایی آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در منطقه سیریک استان هرمزگان را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، در بیانیهای حمله هوایی بامداد امروز آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در منطقه سیریک از توابع استان هرمزگان را بهشدت محکوم کرد.
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