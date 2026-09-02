طرح جامع شهر همدان بعد از ۲۰ سال ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان تویسرکان، گفت: گردوی تویسرکان با کسب شهرت جهانی محور مهمی برای توسعه اقتصادی است.

وی به تدوین طرح جامع کوهنوردی برای معرفی قلل مرتفع تویسرکان و توسعه گردشگری ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری شهرداری طرح ساماندهی و بهسازی حریم آرامگاه یکی از پیامبران الهی در شهرستان تویسرکان در دست اقدام است.

استاندار همدان با اعلام بازنگری در طرح جامع ۲۷ شهر از مجموع ۳۲ شهر استان، افزود: طرح جامع شهر همدان که ۲۰ سال مسکوت مانده بود ابلاغ و در مرحله اجرا قرار گرفته و طرح تفصیلی همدان نیز با اولویت و سرعت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه رویکرد استان حمایت از ایده‌های علمی با قابلیت تجاری‌سازی است، اظهار کرد: ستاد توسعه و پیشرفت استان با هدف تسهیل صدور مجوزها راه‌اندازی شده و هم‌اکنون پروژه‌های مهمی نظیر احداث نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ مگاواتی و کارخانه خمیر الکترود با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حال اجرا است و همچنین پروژه فرآوری فرومنگنز در اسدآباد با سرمایه‌گذاری چهار همت آغاز شده است.

ملانوری شمسی از اجرای طرح انتقال سوخت ترانزیتی از جاده به ریل خبر داد و گفت: با هدف کاهش ترافیک جاده‌ای، حوادث و استهلاک مسیر مجوز انتقال سوخت از عراق به افغانستان از طریق ریل همدان صادر شده و در مرحله نهایی هماهنگی‌های گمرکی است و با بهره‌برداری از این طرح تردد روزانه ۳۰۰ تانکر سوخت‌رسان از جاده‌های استان حذف خواهد شد.

استاندار همدان با تاکید بر شتاب‌بخشی به پروژه‌های مسکن، اعلام کرد: یک هزار و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در کوی پرواز تا پایان امسال واگذار می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان از راه‌اندازی «پویش سرپناه» برای کمک به تامین آورده مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: همچنین تشکیل تعاونی مسکن از سوی خبرنگاران با حمایت کامل استانداری در تامین زمین و تسهیلات امکان‌پذیر است.

ملانوری شمسی با اشاره به انجام بیش از ۳۴ هزار مورد بازرسی از اصناف در سه ماه اخیر از تشکیل ۴ هزار و ۷۲ پرونده تخلف خبر داد.

وی در ادامه از کاهش ۳۴ درصدی فوتی‌های ناشی از خودکشی و کاهش ۸ درصدی نرخ طلاق در استان در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: ساماندهی معتادان متجاهر و ایجاد مرکز «امید و زندگی» برای حمایت از بهبودیافتگان در دستور کار جدی استان قرار دارد.

استاندار همدان در پایان ضمن تکذیب شایعات مربوط به تغییر مدیران عالی استان بر استمرار خدمت‌رسانی در شرایط فعلی کشور تاکید کرد.