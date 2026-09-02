به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین عمرانی و خدماتی دهیاری‌های استان همدان با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: روستاها کانون تولید و تمدن‌ساز هستند و توجه همه‌جانبه به این مناطق یک ضرورت ملی و راهبردی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی در گسترش خدمات به مناطق محروم افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات گسترده‌ای در تامین زیرساخت‌های بنیادین روستایی نظیر راه‌سازی، شبکه‌های آب، برق، گاز، بهداشت، آموزش و ارتباطات اینترنتی انجام گرفته اما کاهش نسبت جمعیت روستایی کشور از ۶۵ درصد به کمتر از ۳۰ درصد نشان می‌دهد که در کنار اقدامات سخت‌افزاری به حوزه نرم‌افزاری و نیازهای اساسی نظیر اشتغال پایدار کم‌توجهی شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه هر جامعه محلی نیازمند پنج مولفه اساسی شغل، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و امنیت است، تصریح کرد: قانون دهیار را به عنوان مدیر جامع امور روستا تعیین کرده و اختیارات گسترده‌ای به این حوزه داده است بنابراین باید از این ظرفیت قانونی برای توانمندسازی روستاها و برقراری توازن میان زیرساخت‌ها و معیشت بهره برد.

ملانوری‌شمسی به رشد یک هزار و ۲۰۰ درصدی اعتبارات دهیاری‌های استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تزریق منابع مالی و تجهیزات نوین زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با خلاقیت، فناوری‌های نوین و ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همراه شود تا روستاها به قطب تولید، کارآفرینی و مقاصد گردشگری تبدیل شوند.

وی در پایان با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: خودکفایی روستاها اولویت اساسی است و دهیاری‌ها می‌توانند با اجرای طرح‌های اقتصادی زودبازده و زیربنایی از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی منابع درآمدی مطمئن و پایداری برای توسعه پایدار مناطق خود ایجاد کنند.