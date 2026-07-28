جزئیات آزمون های دانشنامه و گواهینامه تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.



کلیه داوطلبان واجد شرایط می توانند از دوشنبه ۵ مرداد تا یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی است.



توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.



ثبت نام داوطلبانی که سالجاری در آزمون ارتقاء گواهینامه - دانشنامه شرکت خواهند کرد به صورت مشروط است. یادآوری می شود این گروه از داوطلبان از طریق دانشگاه جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی معرفی شده اند و مسئولیت ثبت نام در سامانه سنجش و ارسال مدارک مورد نیاز جهت آزمون گواهینامه دانشنامه تخصصی بر عهده داوطلب است.



محل شرکت و کارت ورود به جلسه در آزمون کتبی داوطلبان از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. توجه: دانشگاه انتخابی توسط داوطلب جهت شرکت در آزمون پس از ثبت نام قابل تغییر نیست.



هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ و آزمون های شفاهی ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد.



کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.



آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به صورت KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار می شود. آزمون شفاهی رشته تخصصی روانپزشکی با توجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر رایانه و نیز آزمون شفاهی ارزیابی بصورت مصاحبه بر بالین بیمار ... خواهد بود.



هزینه ثبت نام هفتاد و سومین آزمون دانشنامه و چهل و و پنجمین آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی



مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (۷۸۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.



مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.



مبلغ ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.



مبلغ ۳۱ میلیون ریال (۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) جهت داوطلبانی که صرفا در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می کنند.



مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) بابت خدمات پیام کوتاه دریافت می شود.



ارسال مجدد مدارک مورد نیاز جهت کلیه داوطلبانی که در دوره های گذشته در آزمون شرکت کرده اند، الزامی است. هیچ یک از مدارک ارسالی و همچنین وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود، قابل استرداد نیست.



ضوابط و شرایط لازم شرکت در هفتاد و سومین آزمون دانشنامه و چهل و و پنجمین آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی



الف - کلیه دستیارانی که در سالجاری توسط دانشگاه جهت شرکت در آزمون ۴-۳ ارتقاء گواهینامه معرفی می شوند، شرکت آنان در آزمون دانشنامه تخصصی بصورت مشروط خواهد بود.



تبصره ۱: لازم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام قبولی در آزمون مذکور به سایر مراجع منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.



تبصره ۲: افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده اند به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی تلقی شده و بدیهی است مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

تبصره ۳: آن دسته از دستیاران رشته جراحی عمومی که مبتنی بر صورتجلسات ابلاغی بدلیل عدم تکمیل لاگ بوک بصورت مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت کرده و موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون مذکور شده اند، مجاز هستند کماکان بصورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی نیز شرکت کنند. اعلام نتایج ایشان در آزمون دانشنامه تخصصی پس از تکمیل لاگ بوک و احراز سایر شرایط فراغت از تحصیل خواهد بود.



ب - آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند، باید با توجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام از طریق سایت مذکور مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند. هیچگونه ثبت نامی از طریق این دبیرخانه و بدون معرفی نامه از طرف مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت صورت نمی پذیرد.



ج - داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه تخصصی در سالهای قبل هستند در هنگام ثبت نام جهت شرکت در آزمون مربوطه اعم از مراحل کتبی و یا شفاهی ملزم به ارائه گواهی اشتغال بکار اخذ شده از محل خدمت ضریب به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.



د - کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون ارتقاء گواهینامه و دانشنامه تخصصی باید توسط دانشگاه محل تحصیل در سامانه سیماد جهت شرکت در آزمون گواهینامه معرفی شده باشند و نیاز به ارسال مجوز و نامه شرکت در آزمون نیست. افرادی که توسط دانشگاه محل تحصیل در سامانه به آزمون گواهینامه معرفی نشده اند، مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود. (افرادی که در آزمون گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۵ شرکت می کنند.)

هـ - با عنایت به تصمیم کمیسیون هفت نفره مورخ ۹ آذرماه ۱۳۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با درصد جانبازی ۲۵ و بالاتر با توجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.



ی - بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ کلیه دستیاران تخصصی اتباع غیر ایرانی (بین الملل) دانشگاه ها با تاییدیه مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت می توانند در آزمون دانشنامه شرکت کنند.