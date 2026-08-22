به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن نتاج در شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابل اظهار کرد: مطالعات پروژه سد سجرود باید با جدیت دنبال شود و عملیات کلنگ‌زنی این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از سد سجرود، تأمین آب شرب شهرستان بابل تا حد زیادی از حاشیه امنیت برخوردار خواهد شد و این طرح می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب شهرستان در سال‌های آینده داشته باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهرستان گفت: بابل با توجه به جمعیت و ظرفیت‌های خود نیازمند توجه ویژه در حوزه‌های زیرساختی است و اجرای طرح‌های تأمین آب می‌تواند بخشی از نیازهای اساسی این شهرستان را پاسخ دهد.

نتاج همچنین با قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان، بر ضرورت رفع مشکلات موجود در حوزه انرژی و تقویت زیرساخت‌های آب و سایر بخش‌های خدماتی تأکید کرد.

وی از مسئولان استانی خواست با توجه بیشتری روند اجرای پروژه‌های زیرساختی بابل را دنبال کنند و گفت: تسریع در اجرای سد سجرود می‌تواند گام مهمی برای تأمین مطمئن آب شرب و افزایش امنیت آبی شهرستان باشد.