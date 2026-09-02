محکومیت حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک، اعلام کرد: سکوت و انفعال برخی نهادهای بینالمللی و مدعیان حقوق بشر در قبال این اقدامات را تأسّفبار و نشانهای دیگر از برخوردهای دوگانه و گزینشی با مفهوم حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه میداند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست فشار، تهدید و اعمال زور علیه جمهوری اسلامی ایران و در اقدامی مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، سلسلهای از حملات نظامی علیه نقاط مختلف ایران انجام داده است؛ حملاتی که در کنار تخریب و وارد آوردن خسارات گسترده، به کشته و مجروح شدن شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی منجر شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت شدید این تجاوزات نظامی، سکوت و انفعال برخی نهادهای بینالمللی و مدعیان حقوق بشر در قبال این اقدامات را تأسّفبار و نشانهای دیگر از برخوردهای دوگانه و گزینشی با مفهوم حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه میداند.
در میان این حملات، یکی از تکاندهندهترین و غیرقابلاغماضترین وقایع، حمله به یک منزل مسکونی در بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک در استان هرمزگان است؛ محلی که در زمان حمله، مراسم عروسی در آن در حال برگزاری بوده و جمعی از شهروندان غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در آن حضور داشتهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده، این حمله تاکنون به شهادت ۵ نفر، از جمله دستکم یک کودک خردسال، و مجروح شدن ۶۸ نفر منجر شده است. گزارشهای منتشرشده همچنین حاکی از آن است که شمار قابل توجّهی از مجروحان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
آنچه در بندر کوهستک رخ داده، صرفاً یک حادثه نظامی یا یک رخداد جانبی در جریان مخاصمه نیست؛ بلکه در صورت احراز واقعیتهای میدانی و عدم وجود هدف نظامی مشروع در محل، نمونهای جدی از نقض قواعد بنیادین حاکم بر مخاصمات مسلحانه و تعرض مستقیم به حق حیات و امنیّت غیرنظامیان است.
حقوق بشردوستانه بینالمللی، حتی در شرایط جنگ و مخاصمه مسلحانه، حمایت از غیرنظامیان را به عنوان یک اصل بنیادین به رسمیت شناخته است. بر اساس اصل تفکیک، طرفهای مخاصمه مکلفاند در همه حال میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز بر ممنوعیّت حمله مستقیم به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی تأکید کرده است.
علاوه بر اصل تفکیک، اصل تناسب و الزام به اتخاذ کلیه احتیاطات ممکن در هنگام حمله از دیگر قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی است. سازمان ملل متحد نیز تصریح کرده است که طرفهای مخاصمه موظّفاند میان غیرنظامیان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند، از حملات علیه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی خودداری کنند و اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن آسیب به جمعیت غیرنظامی اتخاذ نمایند.
از منظر حقوق بشری نیز حق حیات بنیادیترین حق انسانی است و هیچ دولت یا نیروی نظامی نمیتواند آن را بهسادگی در معرض تعرض قرار دهد. حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، توسل به زور نمیتواند مجوزی برای نادیده گرفتن جان انسانهای بیدفاع باشد.
این پرسش اساسی همچنان پیش روی جامعه جهانی و نهادهای مسؤول حقوق بشر قرار دارد: کدام ضرورت نظامی میتواند توجیهکننده حملهای باشد که در نتیجه آن، یک مراسم عروسی و محل تجمّع شهروندان غیرنظامی هدف اصابت قرار گرفته و دهها انسان، از جمله کودکان، کشته یا مجروح میشوند؟
ادعای ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات یا اهداف نظامی، بهخودیخود نمیتواند مسؤولیت این کشور را در قبال آثار حملات بر جمعیت غیرنظامی منتفی کند. مشروعیت یک عملیات نظامی نه صرفاً با ادعای وجود یک هدف نظامی، بلکه با رعایت همزمان اصول تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و احتیاطات لازم برای جلوگیری یا کاهش آسیب به غیرنظامیان سنجیده میشود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که جان یک کودک ایرانی، یک زن، یک مرد یا هر انسان غیرنظامی دیگری، فارغ از تابعیت، ملیّت، مذهب و موقعیت جغرافیایی، ارزش انسانی یکسان دارد و نمیتوان بر اساس ملاحظات سیاسی، قربانیان یک حمله را از دایره حمایت حقوق بشری خارج کرد.
از این منظر، سکوت برخی دولتها، سازمانها و نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در برابر کشته و مجروح شدن غیرنظامیان ایرانی، بهویژه کودکان، نهتنها با ادعاهای آنان درباره حمایت از حقوق بشر سازگار نیست، بلکه اعتبار نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید و قاطع حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بهویژه حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک سیریک، از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی میخواهد با اتخاذ موضعی صریح و مسؤولانه، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تعرض به جان غیرنظامیان را محکوم کرده و دولت آمریکا را به رعایت تعهدات بینالمللی و توقف حملات علیه مناطق و جمعیتهای غیرنظامی ملزم کنند. همچنین انتظار میرود نهادهای بینالمللی با پرهیز از استانداردهای دوگانه، حمایت از حق حیات، کرامت انسانی و مصونیت غیرنظامیان را فارغ از ملاحظات سیاسی و قدرتمحور، بهعنوان یک اصل جهانشمول و غیرقابل تبعیض مورد حمایت قرار دهند و بر ضرورت پاسخگویی عاملان نقض حقوق بینالملل تأکید کنند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید میکند که کشته شدن یک کودک در آغوش خانواده و مجروح شدن دهها شهروند در مراسمی که برای آغاز یک زندگی مشترک برگزار شده است، نمیتواند و نباید در هیاهوی محاسبات نظامی و سیاسی گم شود.
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که حقوق بشر از انحصار ادبیات سیاسی قدرتهای بزرگ خارج شود و معیار واحدی بر رفتار همه دولتها حاکم باشد.
حق حیات، کرامت انسانی و مصونیّت غیرنظامیان، نه امتیاز سیاسی و نه ابزار فشار؛ بلکه اصول بنیادین و غیرقابل تبعیض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی هستند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانوادههای شهدای این جنایت و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر ضرورت مستندسازی دقیق این حملات، پیگیری حقوقی و بینالمللی مسئولیت عاملان و مطالبه پاسخگویی در مراجع ذیصلاح بینالمللی تأکید میکند و از تمامی نهادهای مسؤول میخواهد در برابر این سلسله تجاوزات و تعرضات علیه جان و کرامت انسانها سکوت نکنند.
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