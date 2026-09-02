۹۰ موقوفه و ۱۸۵ رقبه در رامسر ثبت شد

سیدمهدی علوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موقوفات شهرستان رامسر ظرفیت ارزشمندی در حوزههای مختلف دارند و بخش قابل توجهی از این موقوفات در زمینههای کشاورزی، باغداری، مسکونی، خدماتی، مخابراتی و تجاری قرار گرفتهاند.
وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۶۵ موقوفه در شهرستان رامسر به ثبت رسیده و رقبات موقوفات نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که درآمد حاصل از اجاره آنها مطابق با نیت واقفان هزینه میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر میزان درآمد حاصل از اجرای نیات موقوفات شهرستان در سال گذشته را ۱۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این منابع در بخشهایی از جمله برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، کمک به نیازمندان، فعالیتهای قرآنی و فرهنگی، تکریم شهدای انقلاب اسلامی، حمایت از حوزههای علمیه و طلاب و نگهداری کودکان بیسرپرست و ایتام هزینه شده است.
وجود ۵۷ بقعه متبرکه و ۱۰۸ مسجد و حسینیه در رامسر
علوی با اشاره به ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی رامسر گفت: این شهرستان دارای ۵۷ بقعه متبرکه و ۱۰۸ مسجد و حسینیه است و حدود ۹۵ درصد املاک موقوفه مرتبط با این اماکن بازسازی و بهسازی شدهاند.
وی افزود: این اماکن با توجه به ظرفیت گردشگری و زیارتی شهرستان، آمادگی مناسبی برای پذیرایی از زائران و گردشگران دارند.
رئیس اداره اوقاف رامسر همچنین به وجود ۳۵ آرامستان در محدوده اماکن مقدسه شهرستان اشاره کرد و گفت: ساماندهی، نگهداری و صیانت از این اماکن نیازمند همکاری و مشارکت دستگاههای متولی است.
میراث آموزشی وقف در رامسر
علوی وقف را یکی از پشتوانههای مهم توسعه فرهنگی و آموزشی شهرستان دانست و اظهار کرد: بخشی از مدارس، کتابخانهها و مراکز آموزشی رامسر با نیت واقفان احداث شدهاند.
وی از کتابخانههای عمومی عبدالوهاب فرید، حسن احمدنژاد و امیرارسلان احمرینژاد و همچنین دبیرستانهای اخضری و لاریجانی، هنرستانهای رفیعی و حریری و مدارس اشرفی، فرید، رضی کاظمی و شاهنظری به عنوان نمونههایی از آثار ماندگار وقف در حوزه آموزش نام برد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر ادامه داد: مرکز دارالقرآن حسین رضی کاظمی و سیدابراهیم میرطالبیان و همچنین حوزههای علمیه قدیمی جواهرده و رامسر نیز از دیگر ظرفیتهایی هستند که با پشتوانه وقف در مسیر توسعه فعالیتهای دینی، قرآنی و فرهنگی شکل گرفتهاند.
علوی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تثبیت مالکیت موقوفات رامسر گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روند سنددار کردن املاک موقوفه شهرستان با جدیت دنبال شده و تاکنون بیش از ۱۶۰ فقره سند مالکیت برای این املاک دریافت شده است.
وی افزود: برای ۱۲۵ رقبه نیز سند اجاره موقوفه تنظیم شده که این اقدام در تثبیت حقوق موقوفات و صیانت از اموال وقفی نقش مهمی دارد.
رئیس اداره اوقاف رامسر همچنین از بهرهگیری از ظرفیت اراضی موقوفه برای توسعه زیرساختهای ارتباطی خبر داد و گفت: تاکنون ۹ دکل مخابراتی در اراضی موقوفه شهرستان نصب و راهاندازی شده است.
علوی با اشاره به اهمیت تکریم اربابرجوع در اداره اوقاف رامسر گفت: تلاش شده فرآیند پاسخگویی به استعلامهای مراجعان با سرعت انجام شود و در بسیاری از موارد پاسخ استعلامها در کمتر از یک روز ارائه میشود.
وی همچنین با اشاره به نقش موقوفات و بقاع متبرکه در خدمترسانی اجتماعی اظهار کرد: در ایام اوج سفرهای نوروزی امسال و در شرایطی که شماری از هموطنان آسیبدیده و نیازمند اسکان بودند، امنای بقاع متبرکه و مساجد با همکاری مجموعه اوقاف، زمینه اسکان و ارائه خدمات به این افراد را فراهم کردند.
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