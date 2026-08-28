مسئولان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را تا حصول نتیجه پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته انگوت، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: یکی از ابعاد مهم تقوا، تقوای سیاسی است؛ تقوا در مسائل شخصی یک موضوع است، اما در مسائل اجتماعی، سیاسی و عمومی، به دلیل آثار گسترده آن، دشوارتر، مهم‌تر و اثرگذارتر است.

وی افزود: تقوای سیاسی یعنی اینکه عدالت را رعایت کنیم، انصاف داشته باشیم و صادق باشیم؛ در ایام انتخابات وعده دروغ ندهیم، در برابر تهدیدات و مکر دشمنان استقامت داشته باشیم و در اوج قدرت به دنبال انتقام‌گیری شخصی نباشیم.

امام جمعه انگوت با اشاره به هفته وقف از هشتم تا سیزدهم شهریورماه، وقف را یکی از نمونه‌های ارزشمند انفاق دانست و عنوان کرد: وقف نوعی سرمایه‌گذاری برای آخرت است؛ زیرا واقف تنها یک بار کمک نمی‌کند، بلکه اصل مال خود را برای خدمت ماندگار به جامعه اختصاص می‌دهد.

حجت الاسلام قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت تصریح کرد: گفتمان «ایران قوی» از جمله موضوعاتی بود که رهبر شهید در سال‌های پایانی عمر پربرکت خود بر آن تأکید داشتند و برای حل مشکلات کشور و هموار شدن مسیر پیشرفت، باید قوی باشیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مشکلات مردم گفت: نباید راوی ضعف، ناتوانی و ناامیدی باشیم، بلکه باید فرصت خدمت به مردم را قدر بدانیم.

خطیب جمعه انگوت با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جدی‌تر عمل کنند و مسائل را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.