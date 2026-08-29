دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم در مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی تماس های مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و ارائه گزارش مبنی بر درگیری در پارک جنگلی شهرستان مشگین شهر، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ فرهنگیان و پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل و با انجام بررسی های تخصصی مشخص شد؛ درگیری بین ۲ جوان روی داده که جوان ۱۹ ساله ای بر اثر اصابت ضربات چاقو به شدت مجروح و در محل به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: با تلاش پلیس و در کمتر از یک ساعت، قاتل که جوان ۱۶ ساله ای است؛ دستگیر و دربازجویی های پلیس به انجام قتل با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف و تحویل مرجع قضایی شد.