به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه حوزه علمیه به عنوان یکی از نهادهای نظام اسلامی به دلایلی نتوانسته خدمات و فعالیتهای خود را به جامعه معرفی کند، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی خبرنگاران و اصحاب رسانه معرفی واقعیتها و حقایق به افکار عمومی جامعه است.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۰۰ طرح کاربردی در حوزههای علمیه استان اجرا شده است، ادامه داد: حوزه یک نهاد میدانی و عملیاتی بوده و همه طرحهای آن قابل رویت و مشاهده است.
سعیدی به معرفی فعالیتهای حوزه علمیه در عرصههای مختلف آموزشی، پژوهشی تبلیغ، تهذیب، امور طلاب و دانشآموختگان پرداخت و گفت: تدوین همه برنامهها مبتنی بر نیازهای جامعه انجام میگیرد.
وی توسعه همکاریهای درون استانی و بین استانی پژوهشی و آموزشی را یکی از رویکردهای این نهاد در استان دانست و افزود: توسعه متوازن واحدهای آموزشی و پژوهشی، دورهها و لذا امروز از بازفت تا اردل و ۱۰ نقطه استان در فاصله حداکثر ۱۰۰ کیلومتری مراکز آموزشی حوزوی فعال است و نوجوانان و جوانان میتوانند ثبتنام و تحصیل کنند.
سعیدی با یادآوری اینکه یکی از وظایف حوزه علمیه توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی و دورههای تخصصی و نیز توسعه زیرساختها است، افزود: در مدرسه تخصصی شیخ مفید (ره) شهرکرد ۱۰۰ در صد از ظرفیت اساتید بومی استان و اساتید تراز عالم و فاضل بهرهمند هستیم.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری یادآور شد: درس خارج فقه، اصول و فقه معاصر نیز در استان دایر است که به اقتصاد اسلامی اختصاص دارد و بیش از ۱۵۰ طلبه درس خارج از مزایای غیرحضوری درس خارج استان استفاده میکنند.
فعالیتهای حوزه علمیه در عرصههای آموزش و پژوهش
سعیدی نخبهگزینی را از سیاستهای حوزه علمیه دانست و گفت: تلاش حوزه این است که منابع و نخبگان را به عرصه علوم حوزوی سوق بدهیم و کیفیت آموزشی و پژوهشی نیز ارتقا یابد. قریب به ۸۰ استاد از سطح یک تا درس خارج و مرکز تخصصی شیخ مفید و مدرسه سفیران هدایت و بیش از ۶۰۰ طلبه در استان در ۲ عرصه حضوری و مجازی فعالیت دارند.
وی با اشاره به طرحهای پژوهشی حوزه علمیه استان، گفت: برپایی کرسیهای آزاداندیشی با موضوعات روز هر دو هفته یکبار، فعالیت قریب به ۲۰ گروه علمی تربیتی متشکل از اساتید متخصص رشته، فعالیت انجمنهای علمی، کارگاههای ادبیات عرب ویژه طلاب و اساتید، برپایی آزمونهای المپیاد آیتالله دهکردی ویژه طلاب مدارس علمیه استان از جمله برنامههای این عرصه بوده است.
مدیر حوزههای علمیه استان چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه در عرصه تهذیب، کارگاههای «طرح تعالی» برگزار میشود، افزود: طرح تعالی تلاش دارد تا مجموعه حوزویان اعم از استاد، طلبه، کارمند و ... به صورت همگام و هماهنگ، هم در عرصه خودسازی، دیگرسازی و جامعهپردازی کنشگر باشند و تعالی یابند.
سعیدی تصریح کرد: در عرصه تبلیغ، طرح هجرت را داریم که مبلغان به نقاط روستایی پرجمعیت و آسیبزا اعزام میشوند و به کار تبلیغی میپردازند. در طرح امین نیز، بالغ بر ۳۰۰ مبلغ امین در مدارس در میان دانشآموزان فعالیت دارند که اعظم این جمعیت، بانواناند.
سعیدی با اشاره به در پیش بودن کنگره ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، گفت: در راستای این کنگره، یادوارهها و اجلاسیههایی برگزار شده است و شنبه ۱۴ شهریورماه اجلاسیه ۸۰ روحانی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار میشود.
خسارت ۵۰۰ میلیارد ریالی مدارس علمیه در اغتشاشات دیماه
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفر معاون منابع مالی حوزه علمیه کشور به استان در راستای بازسازی مدارس علمیه آسیب دیده استان چهارمحال و بختیاری در اغتشاشات دیماه، گفت: بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به این مراکز وارد شد که ۴۰۰ میلیارد ریال مربوط به مدرسه علمیه قائمیه فرخشهر، ۸۰ میلیارد ریال مربوط به مدرسه علمیه گندمان و ۲۰ میلیارد مربوط به فارسان بوده است.
وی گفت: حوزه علمیه گندمان بازسازی و تعمیر شد و فعال است که آیین افتتاحیه آن نیز در اجلاسیه شهدای روحانی برگزار خواهد شد. مدرسه علمیه فرخشهر نیز در ساختمان مجاور به فعالیت خود ادامه میدهد تا بازسازی آن تکمیل شود.
سعیدی در خصوص فعالیت بلاغ مبین حوزه علمیه، اظهار کرد: این قرارگاه ۱۵ کمیته دارد که ناظر به شرایط جنگی فعالاند و البته فعالیتهای آن رسانهای نمیشود و یکی از اقدامات این قرارگاه در قالب گروههای جهادی به جامعه خدمت ارائه میدهد. برگزاری برنامههای فرهنگی از جمله یادوارهها و اجلاسیههای شهدا در این قرارگاه اجرا میشود.
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