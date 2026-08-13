به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از بیمارستانهای امام رضا(ع) و امام خمینی(ع) اردبیل، با بیان اینکه توسعه تجهیزات، فضاهای درمانی و آموزشی از اولویتهای دولت چهاردهم در استان است، اظهار کرد: تلاش میکنیم با تکمیل پروژههای نیمهتمام و تأمین امکانات مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به مردم فراهم شود.
وی افزود: در سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای درمانی در دست احداث اختصاص یافت که پیگیری جذب و هزینهکرد این اعتبارات با جدیت دنبال میشود.
استاندار اردبیل با اشاره به نشست اخیر هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: در این نشست، پیگیری مطالبات کادر درمان یکی از اولویتهای اصلی استان بود و موضوع تأمین کارانه و سایر پرداختیهای این قشر زحمتکش مورد تأکید قرار گرفت.
امامی یگانه بیان کرد: حمایتهای تسهیلاتی از کادر درمان، تکمیل پروژههای نیمهتمام و در حال احداث، تأمین آمبولانسهای مورد نیاز و توسعه امکانات درمانی از دیگر موضوعات مورد پیگیری استان اردبیل است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه اخیر با رئیس سازمان اورژانس کشور برای تأمین آمبولانس مورد نیاز استان، گفت: تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش درمان با جدیت در حال انجام است.
استاندار اردبیل افزود: علاوه بر برنامهریزی برای تکمیل ۶۰ پروژه عمرانی حوزه درمان، خرید تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کمبودهای تجهیزاتی مراکز درمانی استان برطرف شود.
امامی یگانه با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی بیماران در جریان این بازدید گفت: مسائل و درخواستهای بیماران در بیمارستانهای امام رضا(ع) و امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسوولان بیمارستانها پیگیری لازم برای رفع این مشکلات را انجام خواهند داد.
وی تصریح کرد: رویکرد استان اردبیل در حوزه سلامت، حرکت همزمان در دو مسیر پیگیری و تأمین مطالبات کادر درمان و توسعه فضاهای درمانی و آموزشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مردم استان است.
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