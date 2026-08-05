احیای قنات «ابوحنا» لامرد با اعتبار ۷ میلیارد ریالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی گلهداریان صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه احیا و لایروبی قنات «ابوحنا» در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه در راستای تحقق اهداف تفاهمنامه محرومیتزدایی میان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و وزارت جهاد کشاورزی و با هدف مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش بهرهوری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی کشاورزی شهرستان لامرد آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، افزود: عملیات اجرایی پروژه از نیمه مردادماه آغاز شده و با همت نیروهای بسیج سازندگی و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در حال انجام است.
فرمانده سپاه ناحیه لامرد با اشاره به اهمیت احیای قنوات در مناطق کمآب گفت: قنات ابوحنا یکی از منابع مهم تأمین آب کشاورزی منطقه است و لایروبی و بازسازی آن میتواند نقش مؤثری در افزایش آبدهی، بهبود بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی پاییندست داشته باشد.
سرهنگ گلهداریان ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، عملیات لایروبی و بهسازی این قنات طی یک ماه به پایان خواهد رسید و پس از تکمیل طرح، آب دوباره در مسیر قنات جاری شده و امکان بهرهبرداری مجدد کشاورزان از اراضی پاییندست فراهم میشود.
وی با تأکید بر نقش همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای این پروژه اظهار کرد: اجرای این طرح با همکاری سپاه، بسیج سازندگی، مدیریت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط انجام میشود و میتواند گامی مؤثر در حفظ منابع آب، تقویت تولید بخش کشاورزی و حمایت از معیشت بهرهبرداران منطقه باشد.
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