بازگشت ۴۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بروجرد به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله نباتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، حدود ۴۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه «قلعه نظامآباد» که بهصورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده بود، با اجرای حکم قانونی به چرخه تولید بازگردانده شد.
وی افزود: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای زراعی و باغی، از مهمترین اولویتهای جهاد کشاورزی است و این مدیریت با همکاری دستگاه قضایی، یگان حفاظت امور اراضی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط، با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.
محمد بوستانافروز، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان نیز، اظهار کرد: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با حضور فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی، نماینده دادستان، عوامل نیروی انتظامی، دستگاههای خدماترسان و سایر عوامل مرتبط انجام شد و مواردی از جمله فنسکشی، دیوارکشی، پیکنی و اجرای سکوهای غیرمجاز در این اراضی قلعوقمع شد.
وی با اشاره به اجرای دستور مقام قضایی، افزود: پس از ابلاغ اخطار به متخلفان و بیتوجهی آنها به قوانین، عملیات تخریب و قلعوقمع انجام شد و با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، برخورد با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین از سوی کشاورزان و بهرهبرداران، تصریح کرد: هرگونه ساختوساز در اراضی کشاورزی باید صرفاً با دریافت مجوزهای قانونی و طی مراحل اداری انجام شود تا از بروز خسارت و تبعات حقوقی جلوگیری شود.
بوستانافروز با هشدار به سودجویان، تأکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی با پشتوانه قانون و در چارچوب وظایف قانونی خود، در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و برای حفظ زمینهای ارزشمند کشاورزی از تمام ظرفیتها و توان خود استفاده خواهد کرد.
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