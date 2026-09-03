آزادسازی ۲۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی «گلدشت» بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز در سخنانی، اظهار داشت: در عملیاتی که باهدف مقابله با تغییر کاربریهای غیرقانونی و در راستای حفظ امنیت غذایی استان اجرا شد، ۲۱ مورد ساختوساز غیرمجاز در منطقه گلدشت بروجرد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شناسایی شده بود، با حضور نماینده دادستان، پرسنل یگان حفاظت، عوامل نیروی انتظامی، و سایر عوامل مرتبط تخریب و اراضی به حالت اولیه بازگشت.
وی افزود: علاوه بر این موارد، دو پرونده دارای حکم قطعی قضایی نیز در این عملیات اجرایی شد که مجموع مساحت آزادسازی شده در این عملیات ضربتی را به ۲۱ هزار مترمربع رساند. این ساختوسازها که شامل دیوارکشیهای گسترده، بناهای غیرمجاز و محوطهسازیهای سودجویانه بود، اکنون با قاطعیت پاکسازی شده است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار به سودجویان و فرصتطلبانی که قصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند، بیان داشت: دستگاههای نظارتی و گشتهای یگان حفاظت، تمامی اراضی استان را زیر ذرهبین دارند. هرگونه اقدام خودسرانه برای خردکردن اراضی یا احداث بنا در زمینهای کشاورزی بدون مجوزهای قانونی، نهتنها منجر به هدررفت سرمایه متخلفان خواهد شد، بلکه با برخورد شدید و بدون اغماض قانونی مواجه میشود.
سرهنگ بوستانافروز ضمن قدردانی از دادستان شهرستان بروجرد و فرماندهی انتظامی که بازوی اجرایی این عملیات بودند، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۳۱ (سامانه مردمی حفاظت اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور) گزارش دهند. مشارکت مردم بهترین راهکار برای جلوگیری از نابودی اراضی است که میراث کشاورزی نسلهای آینده محسوب میشود.
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