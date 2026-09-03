به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال در روز جمعه ۱۳ شهریورماه خبر داد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ از آزادراه تهران–شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای شمالی، محدودیت‌های ترافیکی در آزادراه تهران–شمال و جاده کرج–چالوس اعمال خواهد شد.

وی افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۳ شهریورماه جاری از آزادراه تهران–شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

ممنوعیت تردد از پل زنگوله به سمت چالوس

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: بر این اساس، تردد از ساعت ۱۵ همان روز از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

تردد ساکنان محلی تا پل زنگوله آزاد است

سرهنگ کرمی اضافه کرد: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در صورت ایجاد ترافیک سنگین، محدودیت در این محدوده نیز اعمال خواهد شد.

محور مرزن‌آباد به کرج یک‌طرفه می‌شود

وی ادامه داد: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۳ شهریورماه با اعلام مأموران پلیس راه در محل، به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت جغرافیایی این محور گفت: نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری کرج–چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران واقع شده است.

سرهنگ کرمی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شوند.