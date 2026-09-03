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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

محدودیت تردد در کیلومتر ۱۹ تا ۲۳ کرج _ چالوس

محدودیت تردد در کیلومتر ۱۹ تا ۲۳ کرج _ چالوس

کرج _ محدودیت تردد در محور کرج _ چالوس از ۷ تا ۲۰ شهریورماه به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل ۲ب و طاق فلزی تونل ۳ اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت تردد در محور کرج - چالوس به دلیل اجرای عملیات احداث سیستم روشنایی تونل شماره ۲ب و طاق فلزی تونل شماره ۳ خبر داد.

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، این محدودیت با هدف اجرای عملیات کارگاهی در محدوده تونل‌های شماره ۲ب و ۳ محور کرج - چالوس اعمال خواهد شد.

جزئیات زمان اجرای محدودیت

براساس این اطلاعیه، عملیات از ۷ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در محدوده کیلومتر ۱۹ تا ۲۳ محور کرج - چالوس اجرا می‌شود.

محدودیت تردد در روزهای شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ و چهارشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ اعمال خواهد شد.

پنجشنبه و جمعه محدودیت اعمال نمی‌شود

روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه از اجرای این محدودیت مستثنی هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد در این محور همزمان با اجرای عملیات، با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط امکان‌پذیر خواهد بود.

به رانندگان توصیه شده است ضمن توجه به علائم و عوامل اجرایی مستقر در محل، با احتیاط بیشتری از محدوده اجرای عملیات عبور کنند.

کد مطلب 6936370

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