  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

مهاجرانی از احتمال حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد

مهاجرانی از احتمال حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد

مشهد- سخنگوی دولت با تأکید بر رویکرد ایران در گفتگو، از قطعی بودن حضور وزیر امور خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال حضور رئیس‌جمهور در این نشست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در حاشیه المپیاد ورزشی فرهنگی دانشجویان سراسر کشور در مشهد طی گفتگویی اظهار کرد: ما اصولاً اهل تحریم نیستیم، تحریم را دیگران وضع می‌کنند. ما اهل گفتگو هستیم و معتقدیم باید از هر تریبون و سخنگاهی برای رساندن صدای حقانیت ایرانیان استفاده کنیم.

سخنگوی دولت همچنین از احتمال حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: در صورت پیش نیامدن اتفاق خاص، برنامه رئیس‌جمهور بر حضور در این نشست خواهد بود.

وی اظهار کرد: حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ان‌شاءالله قطعی است و طبیعتاً اگر موضوع خاصی پیش نیاید، برنامه رئیس‌جمهور نیز بر حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.

کد مطلب 6936372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها