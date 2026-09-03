مهاجرانی از احتمال حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در حاشیه المپیاد ورزشی فرهنگی دانشجویان سراسر کشور در مشهد طی گفتگویی اظهار کرد: ما اصولاً اهل تحریم نیستیم، تحریم را دیگران وضع میکنند. ما اهل گفتگو هستیم و معتقدیم باید از هر تریبون و سخنگاهی برای رساندن صدای حقانیت ایرانیان استفاده کنیم.
سخنگوی دولت همچنین از احتمال حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: در صورت پیش نیامدن اتفاق خاص، برنامه رئیسجمهور بر حضور در این نشست خواهد بود.
وی اظهار کرد: حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، انشاءالله قطعی است و طبیعتاً اگر موضوع خاصی پیش نیاید، برنامه رئیسجمهور نیز بر حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.
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