به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی ظهر جمعه با اشاره به نزدیک شدن به فصل جدید تحصیلی، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهایی نظیر نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس طرح ویژه نظارتی از ۱۲ شهریورماه آغاز شده و تا پایان ماه مهر ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزود: هدف اصلی این طرح کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی در بازار و اطمینان از عرضه کالاهای باکیفیت به دانش‌آموزان و خانواده‌ها است.

رئیس اداره بازرسی صمت همدان خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی در قالب گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت شبانه‌روزی بر روند عرضه کالا در سطح استان نظارت دقیق خواهند داشت.

جمشیدی با هشدار به متخلفان صنفی، تصریح کرد: هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و یا عرضه کالاهای فاقد استاندارد و کیفیت تخلف محسوب شده و با واحدهای متخلف بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.

وی هدف از این اقدامات را ایجاد ثبات در بازار و حمایت از معیشت خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به شکایات اقدام شود.