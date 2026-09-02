تشریح وضعیت مجروحان حمله شب گذشته آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پژمان شاهرخی، با اشاره به شهادت ۴ نفر و مجروح شدن ۶۵ نفر در پی حمله شب گذشته دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، گفت: ۲ نفر از شهدا در محل حادثه و ۲ نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان، به شهادت رسیدند.

وی افزود: در حال حاضر بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب به عنوان مرکز اصلی درمان مجروحان، در حال ارائه خدمات تخصصی به مجروحان است و بیمارستان سیریک نیز ۸ مجروح را بستری کرده و اقدامات درمانی لازم برای آنان در حال انجام است.

وی افزود: در بیمارستان میناب، ۶ نفر از مجروحان در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۶ نفر نیز در بخش های جراحی تحت درمان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: تا کنون ۳۶ نفر از مجروحان پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و با توجه به مساعد بودن وضعیت عمومی، از بیمارستان ترخیص شده اند.

شاهرخی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در ICU گفت: متاسفانه حال عمومی یکی از ۶ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه مساعد نیست و این بیمار اینتوبه شده است.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب فراهم است و تیم های حمایتی و پشتیبانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نیز آمادگی کامل برای ارائه خدمات و اعزام نیروهای تخصصی را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حضور تیم پزشکی تخصصی در بیمارستان میناب گفت: شب گذشته ۳ جراح عمومی، ۳ متخصص بیهوشی و ۳ متخصص طب اورژانس به همراه متخصصان ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میناب مستقر بودند و به مجروحان این حادثه خدمات درمانی ارائه کردند که باید از آنها تشکر کنم.

شاهرخی افزود: با توجه به حضور پزشکان متخصص در بیمارستان میناب، نیازی به اعزام پزشک متخصص از بندرعباس وجود نداشت، با این حال تیم های تخصصی مستقر در بندرعباس نیز برای اعزام و پشتیبانی بیشتر آمادگی کامل داشتند.

وضعیت مجروحان حملات در لاوان و قشم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین درباره مجروحان حملات اخیر در دیگر مناطق استان هرمزگان، گفت: در پی حمله به جزیره لاوان، ۶ مجروح توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان های بندرلنگه و پارسیان اعزام شدند و روند درمان آنان در این مراکز پیگیری شد.

وی در پایان درباره وضعیت مجروحان حملات شب گذشته به جزیره قشم نیز اظهار داشت: در این حملات ۴ نفر مجروح شدند که به بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم منتقل شدند. ۳ مجروح پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، آزمایش های لازم و معاینه توسط متخصصان طب اورژانس و سایر متخصصان، با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدند و یک مجروح همچنان در بیمارستان بستری است.