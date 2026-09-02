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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

تشریح وضعیت مجروحان حمله شب گذشته آمریکا

تشریح وضعیت مجروحان حمله شب گذشته آمریکا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در خصوص وضعیت مجروحان حمله شب گذشته آمریکا به برخی از مناطق استان هرمزگان، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پژمان شاهرخی، با اشاره به شهادت ۴ نفر و مجروح شدن ۶۵ نفر در پی حمله شب گذشته دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، گفت: ۲ نفر از شهدا در محل حادثه و ۲ نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان، به شهادت رسیدند.

وی افزود: در حال حاضر بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب به عنوان مرکز اصلی درمان مجروحان، در حال ارائه خدمات تخصصی به مجروحان است و بیمارستان سیریک نیز ۸ مجروح را بستری کرده و اقدامات درمانی لازم برای آنان در حال انجام است.

وی افزود: در بیمارستان میناب، ۶ نفر از مجروحان در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۶ نفر نیز در بخش های جراحی تحت درمان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: تا کنون ۳۶ نفر از مجروحان پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و با توجه به مساعد بودن وضعیت عمومی، از بیمارستان ترخیص شده اند.

شاهرخی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در ICU گفت: متاسفانه حال عمومی یکی از ۶ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه مساعد نیست و این بیمار اینتوبه شده است.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب فراهم است و تیم های حمایتی و پشتیبانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نیز آمادگی کامل برای ارائه خدمات و اعزام نیروهای تخصصی را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حضور تیم پزشکی تخصصی در بیمارستان میناب گفت: شب گذشته ۳ جراح عمومی، ۳ متخصص بیهوشی و ۳ متخصص طب اورژانس به همراه متخصصان ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میناب مستقر بودند و به مجروحان این حادثه خدمات درمانی ارائه کردند که باید از آنها تشکر کنم.

شاهرخی افزود: با توجه به حضور پزشکان متخصص در بیمارستان میناب، نیازی به اعزام پزشک متخصص از بندرعباس وجود نداشت، با این حال تیم های تخصصی مستقر در بندرعباس نیز برای اعزام و پشتیبانی بیشتر آمادگی کامل داشتند.

وضعیت مجروحان حملات در لاوان و قشم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین درباره مجروحان حملات اخیر در دیگر مناطق استان هرمزگان، گفت: در پی حمله به جزیره لاوان، ۶ مجروح توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان های بندرلنگه و پارسیان اعزام شدند و روند درمان آنان در این مراکز پیگیری شد.

وی در پایان درباره وضعیت مجروحان حملات شب گذشته به جزیره قشم نیز اظهار داشت: در این حملات ۴ نفر مجروح شدند که به بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم منتقل شدند. ۳ مجروح پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، آزمایش های لازم و معاینه توسط متخصصان طب اورژانس و سایر متخصصان، با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدند و یک مجروح همچنان در بیمارستان بستری است.

کد مطلب 6935538
حبیب احسنی پور

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