بازدید استاندار هرمزگان از محل حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با همراهی احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران با حضور در بندر کوهستک از نزدیک از محل حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی در این شهر بازدید کرد.

نیروهای تروریست ارتش آمریکا شامگاه سه شنبه به یک مراسم عروسی حمله کردند که موجب به شهادت رسیدن ۴ نفر از جمله یک کودک و بیش از ۷۰ نفر مجروح شد.

استاندار هرمزگان همچنین با حضور در منزل چهار تن از شهدای این حمله جنایتکارانه از خانواده شهدا دلجویی کرده و شهادت فرزندان‌شان را تسلیت گفت.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در بازدید از محل حمله آمریکا به مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک، با محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه اظهار کرد: مردم شهرستان امروز شاهد یکی دیگر از تجاوزات رژیم جنایتکار آمریکا هستند؛ در حالی که این مکان محل برگزاری یک مراسم عروسی بوده است.

وی افزود: اقدام جنایتکارانه آمریکا در کنار فهرست بلندبالایی از جنایات جنگی این رژیم، از جمله جنایت در مدرسه، حمله به ناو دنا و دیگر نقاط کشور، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها متأسفانه بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی حرکت نمی‌کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به شهادت و مجروح شدن زنان و کودکان در این حمله، تصریح کرد: کشتن کودکان و زنان و به خاک و خون کشیدن یک مراسم عروسی که هیچ ارتباطی با موضوعات نظامی ندارد، نشان از ضعف و زبونی کشوری دارد که مدعی ابرقدرتی در جهان است.

آشوری تازیانی ادامه داد: این اقدامات نه تنها مشکلی از مشکلات آمریکایی‌ها حل نمی‌کند، بلکه موجب تقویت انسجام، همبستگی و همدلی ملی در کشور می‌شود و نفرت مردم نسبت به کسانی که به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیستند را افزایش می‌دهد.

وی گفت: خصلت فرعونیت امروز آمریکایی‌ها مشکلات جدی برای ملت آمریکا ایجاد کرده و اقدامات آنها در حمله به جمهوری اسلامی ایران و به خون غلطیدن شهدایی که فعالیت نظامی نداشته‌اند، بیش از هر چیز نشانه ضعف، زبونی و بیچارگی آنان است.

استاندار هرمزگان بر ضرورت پایبندی آمریکا به تفاهمات انجام‌شده تأکید کرد و افزود: توصیه ما این است که آمریکایی‌ها به قاعده و تفاهمی که در اسلام‌آباد توسط دو رئیس‌جمهور امضا شده است، پایبند باشند و هرچه سریع‌تر دست از این اقدامات جنایتکارانه بردارند.

آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه ملت ایران برای دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ایستاده است، بیان کرد: خون‌های زیادی برای این کشور داده شده و مردم پای کار وطن، پرچم و خاک خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: این روحیه موجب شده آمریکایی‌ها دچار یک استیصال تاریخی شوند و ان‌شاءالله جشن پیروزی را با حضور مردم شهیدپرور و سلحشور مناطقی مانند کوهستک، سیریک، میناب و دیگر نقاط کشور برگزار خواهیم کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش نیروهای مسلح و همراهی مردم در عبور از شرایط کنونی، گفت: از این گذرگاه تاریخی با اقتدار نیروهای مسلح، اتحاد ملت و خدمت‌رسانی به‌موقع دولت عبور خواهیم کرد.

آشوری تازیانی افزود: دولت با تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان، پای کار ملت است و در کنار مردم قرار دارد و خود را خادم مردم می‌داند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ همبستگی و انسجام ملی، کشور از این شرایط با اقتدار عبور کند و گفت: باید مسیری را طی کنیم که دیگر هیچ متجاوزی قدرت تجاوز و آغاز جنگ علیه کشور را نداشته باشد و آینده فرزندان این سرزمین با رشد، توسعه و پیشرفت به خوبی و با قدرت ادامه پیدا کند.