طلوع دانایی در دیار لرستان؛ پروژه مهر و بازگشایی مدارس

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان، باتکیهبر ظرفیتهای آموزشی و تلاش بیوقفه مدیران و دستاندرکاران حوزه آموزش، امسال نیز در آستانه پروژه مهر، آمادگی کامل خود را برای بازگشایی مدارس و استقبال از دانشآموزان کرده است.
با اجرای گسترده طرحهای نوسازی، تجهیز کلاسها و بهبود زیرساختهای آموزشی در شهرها و مناطق روستایی، این استان میکوشد تا فضایی امن، پویا و بانشاط را برای تحصیل فرزندان این دیار فراهم کند.
۹۴ درصد از دانشآموزان ثبتنام کردند
نورالله فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزشوپرورش «پروژه مهر» را در چهار محور در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه یکی از این محورها موضوع ثبتنام دانشآموزان است، عنوان کرد: تا کنون ۹۴ درصد از دانشآموزان استان لرستان کار ثبتنام خود را انجام دادهاند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان، بیان داشت: انتظار این است که در یک هفته آینده این عدد به ۱۰۰ درصد برسد.
فرضی پور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا کنون ۹۷ درصد از دانشآموزان مقطع ابتدایی استان کار ثبتنام خود را انجام دادهاند، تصریح کرد: همچنین ۹۵ درصد از دانشآموزان متوسطه اول استان ثبتنام کردهاند.
وی افزود: همچنین ۸۲ درصد از دانشآموزان متوسطه دوم استان کار ثبتنام خود را انجام دادهاند. عدم ثبتنام مابقی دانشآموزان به موضوع هدایت تحصیلی برمیگردد.
هدایت تحصیلی ۲۲ هزار دانشآموز
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه در استان ۲۸ هزار دانشآموز پایه نهم در استان داشتهایم، گفت: از این تعداد، ۲۲ هزار نفر قبولی خرداد بودهاند.
فرضی پور، ادامه داد: هدایت تحصیلی این ۲۲ هزار دانشآموز انجام و ثبتنام نیز شدهاند.
وی تصریح کرد: شش هزار دانشآموز دیگر پایه نهم استان بدون ثبتنام هستند، از این تعداد، چهارهزار نفر تجدید شدهاند که باید شهریورماه امتحان میدادند، از ۲۰ تا ۲۲ شهریور نیز هدایت تحصیلی این چهارهزار نفر انجام شده است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان گفت: دو درصد دانشآموز در استان داشتیم که تا چند روز پیش بلاتکلیف بودند، برخی از دانشآموزان در آزمون رغبت و هدایت تحصیلی و یا در پایه هفتم، هشتم و نهم که مرتبط با هدایت تحصیلی بود، نمره کافی را کسب نکرده بودند.
فرضی پور، بیان داشت: این دو درصد نیز همزمان با دانشآموزان شهریوری مجاز به امتحان و انتخاب رشته شدند.
۵۰ درصد دانشآموزان باید به هنرستان بروند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است که ۵۰ درصد از دانشآموزان کشور در رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش تحصیل کنند، افزود: این عدد در استان لرستان هم اکنون ۳۶ درصد است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان، تصریح کرد: در سه سال باقیمانده از برنامه هفتم توسعه ما باید به عدد ۵۰ درصد حتماً برسیم.
فرضی پور با اشاره به اینکه رشتههای فنی و حرفه و کار و دانش در استان باتوجهبه زیستبوم و ظرفیتهای لرستان و همچنین توانایی دانشآموزان پیشبینیشدهاند، گفت: انتظار این است که اولیای دانشآموزان در این راستا ما را همراهی کنند و حتماً تأکید نداشته باشند که فرزندان آنها در رشتههای تجربی و ریاضی تحصیل کنند.
رعایت محدوده جغرافیایی محل سکونت والدین دانشآموزان برای ثبتنام
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه یکی از اولویتهای ما برای ثبتنام دانشآموزان، رعایت محدوده جغرافیایی محل سکونت والدین دانشآموزان است، گفت: البته این امر به جز مدارس خاص از جمله مدرسه شاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان است که فرد حتماً برای ورود به این مدارس باید امتیاز لازم را کسب کند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر این واحد ارزیابی و عملکرد آماده پاسخگویی و ثبتنام دانشآموزان هست، گفت: اگر تخلفی از سوی مدارس دولتی برای ثبتنام دانشآموزان گزارش شود، حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
بسته تشویقی برای رانندگان سرویس مدارس
فرضی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتب درسی دانشآموزان لرستانی، بیان داشت: تا کنون کتب درسی ۹۶ درصد از دانشآموزان مناطق استان توزیع شده است.
وی گفت: انتظار این است که اولیای دانشآموزان اقدام به دریافت کتابدرسی فرزندان خود کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان همچنین به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: دراینرابطه به بسته تشویقی در نظر گرفته شده است.
فرضی پور، افزود: همه رانندگان واجد شرایط سرویس مدارس که برچسب سرویس مدارس را داشته باشند که برچسب نشان از سلامت ماشین و همچنین راننده است، یک «سیانجی» رایگان که مبلغ ریالی آن حدود ۱۵ میلیون تومان است را ما در اختیارش قرار خواهیم داد.
مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند
سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزشوپرورش لرستان نیز در سخنانی با بیان اینکه امسال پروژه مهر را از اردیبهشتماه آغاز کردیم؛ دو ماه زودتر از همیشه، اظهار داشت: بیش از شش هزار و ۴۰۰ نفر از مدیران، معلمان و کارکنان اداری و خدماتی در اجرای پروژه مهر نقشآفرینی دارند.
وی با بیان اینکه در لرستان مجموعاً چهارهزار و ۶۴۶ مدرسه دولتی و غیردولتی فعال است؛ عنوان کرد: در مانور بازگشایی مدارس، هزار و ۸۶۱ مدرسه معادل حدود ۴۰ درصد کل مدارس استان بازدید شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اینکه به لطف تلاش همکاران، مدارس استان به طور نسبی برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند، گفت: تعمیرات اساسی مدارس را اداره کل نوسازی انجام داده و آموزشوپرورش هم مسئول تعمیرات جزئی بوده است.
بنابراین گزارش، بازگشایی مدارس در قالب «پروژه مهر» تنها شروع یک راه است. موفقیت واقعی این پروژه زمانی تحقق مییابد که بتوانیم در طول سال، محیطی پویا، امن و با انگیزه برای دانشآموزان فراهم کنیم تا آنها نهتنها به دانش که به مهارتهای زندگی و امید برای فردایی بهتر نیز مجهز شوند، بدون تردید، سرمایهگذاری در حوزه آموزش، سرمایهگذاری برای توسعه پایدار کشور است و پروژه مهر طلایهدار این حرکت بزرگ است.
