آکسیوس: سنتکام در حال بررسی حادثه سیریک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ نشریه آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حال بررسی داخلی حادثه‌ای است که منجر به تلفات غیرنظامیان در کوهستک ایران شده است.

بر اساس گزارش آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی، در حمله به کوهستک از توابع شهرستان سیریک در استان هرمزگان، یک دکل مخابراتی که برای اهداف غیرنظامی و نظامی استفاده می‌شد، هدف قرار گرفت.

این گزارش آکسیوس در حالی است که خبرگزاری رویترز هم در گزارشی تحقیقی درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در منطقه کوهستک، اعلام کرد بررسی تصاویر و ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده توسط چهار کارشناس تسلیحات نشان می‌دهد مهماتی که به محل برگزاری مراسم اصابت کرده، احتمالاً یک مهمات آمریکایی بوده است.

رویترز برای بررسی منشأ مهمات، تصاویر و ویدئوهای حادثه را در اختیار چهار کارشناس تسلیحات نظامی قرار داد. سه نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده آمریکایی بوده است، نه یک موشک سرگردان پدافند هوایی ایران. آنها بر اساس شکل حفره ایجادشده در سقف، الگوی انفجار و نوع خسارت واردشده، احتمال اصابت مستقیم مهمات به ساختمان را بیشتر دانستند.