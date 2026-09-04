آواره شدن حدود ۳۰۰ هزار اسرائیلی در سه سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد که طی سه سال اخیر حدود ۲۷۰ هزار اسرائیلی سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده اند.

در گزارش این رسانه صهیونیستی تأکید شده است تعداد کسانی که سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده اند، زیاد است و برخی از آنان پزشک، مهندس، استاد دانشگاه و افراد با درآمد بالا هستند.

آوارگی صهیونیست‌ها در حالی اتفاق می افتد که «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اخیرا از طرحی برای کوچاندن حدود دو میلیون فلسطینی از نوار غزه به کشورهای دیگر خبر داده است.

بن‌گویر همچنین خواستار تشکیل وزارتخانه‌ای برای امور مهاجرت شد و اعلام کرد یک وزیر و مدیر برای اجرای این طرح تعیین خواهند شد و اسرائیل اجرای آن را به‌صورت مستقیم بر عهده خواهد گرفت.