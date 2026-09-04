جان مالکوویچ در ونیز تشویق شد؛ هجوم «اسب وحشی نهم» به اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جان مالکوویچ و سم راکول در مراسم افتتاحیه «اسب وحشی نهم» در هشتاد و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز با تشویقی پرشور روبه‌رو شدند.

این استقبال ۱۳ دقیقه‌ای که به یقین یکی از بزرگترین تشویق‌های ایستاده در جشنواره فیلم ونیز امسال خواهد بود، فیلم «اسب وحشی نهم» ساخته مارتین مک‌دونا را در حالی که اولین نمایش جهانی خود را پنجشنبه شب در ونیز تجربه کرد، به حضور قاطع در اسکار مطمئن ساخت.

جان مالکوویچ که در این فیلم با سم راکول همبازی است، احساساتی شد و مک‌دونا با تشویق‌های پرشور تماشاگران، تحت تأثیر قرار گرفت. در حالی که تشویق‌ها ادامه داشت، مک‌دونا و راکول به میان جمعیت رفتند، دست دادند و عکس امضا کردند.

داستان «اسب وحشی نهم» که در سال ۱۹۷۳ اتفاق می‌افتد، ۲ افسر سیا (مالکوویچ و راکول) را دنبال می‌کند که کمی قبل از کودتای نظامی شیلی (که موجب سرنگونی سالوادور آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست شد) از سانتیاگو به جزیره ایستر اعزام می‌شوند. استیو بوشمی، تام ویتس و پوزی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

در طول نمایش فیلم، تماشاگران ۲ بار شروع به تشویق کردند، یک بار وقتی شخصیت مالکوویچ در مورد پنیر غرولند می‌کرد و بار دیگر وقتی که او ابراز تمایل عمیقی برای بازدید از ونیز، ایتالیا داشت!

قبل از اینکه آنها وارد تئاتر سالا گرانده در پالازو دل سینما شوند، مک‌دونا همراه شریک زندگی‌اش، فیبی والر-بریج، برای عکس گرفتن روی فرش قرمز معروف رفتند و در عین حال تلاش داشتند تا پشه‌ها را دور ‌کنند.

«اسب وحشی نهم» که از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه است و برای شیر طلایی رقابت خواهد کرد، سومین فیلم بلند مک‌دونا است که پس از «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» در سال ۲۰۱۷ و «اشباح اینیشرین» در سال ۲۰۲۲، در ونیز اکران می‌شود. «سه بیلبورد» پیش از کسب ۷ نامزدی اسکار و ۲ جایزه بازیگری برای فرانسیس مک‌دورماند و راکول، توانست جایزه بهترین فیلمنامه ونیز را از آن خود کند. ۵ سال بعد «اشباح اینیشرین» برای مک‌دونا یک جایزه فیلمنامه دیگر در لیدو به ارمغان آورد و جام ولپی بهترین بازیگر مرد را به دست کالین فارل داد و پس از آن ۹ نامزدی جایزه اسکار کسب کرد.

مالکوویچ که در حال حاضر برای نقش خود در «اسب وحشی نهم» سر و صدای زیادی به پا کرده‌است، در طول دهه‌ها فعالیت حرفه‌ای در هالیوود با بازی در فیلم‌هایی مانند «روابط خطرناک»، «جان مالکوویچ بودن»، «در خط آتش» و «امپراتوری خورشید» ۲ بار نامزد جایزه اسکار شده اما هرگز آن را دریافت نکرده است.