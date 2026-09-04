توقیف ۳۴ وسیله نقلیه متخلف در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند در سخنانی، اظهار داشت: ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات شهروندان، اولویت اصلی پلیس است، و این طرح باهدف تقویت ضریب امنیت محله‌محور، مقابله با هنجارشکنان و ایجاد فضایی آرام و قانونمند برای شهروندان، با قاطعیت به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو که با تخلفاتی نظیر مخدوش بودن پلاک، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، عدم رعایت موازین قانونی، آسایش عمومی را خدشه‌دار کرده بودند، پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دلفان، ضمن هشدار به متخلفان، از تمامی رانندگان و راکبان موتورسیکلت خواست با پایبندی به قوانین راهنمایی‌ورانندگی، ضامن سلامت خود و دیگران باشند؛ چرا که بی‌توجهی به مقررات ترافیکی، بستر حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر را فراهم می‌آورد.