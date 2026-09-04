ایران قلب ژئوپلیتیک جهان؛ تنگه هرمز کلید نظم نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار ضمن توصیه به تقوای الهی اظهار کرد: راز تدوام دشمنی آمریکا در حمله به ایران و مراسم عروسی در واقع خشم و عصبانیت آمریکا با ژئوپلتیک و هارتلندی ایران با محوریت تنگه هرمز و به هم ریختن نظم هندسی جهان با ظهور نظم جدید کریدوری ایران با مدیریت بر تنگه هرمز می باشد.

وی افزود: ایران با گلوگاه های حیایی نظیر گذرگاه های انرژی جهان و تبدیل از منطقه ترانزیت انرژی به یک سلاح اقتصادی ژئوپلتیکی تمام عیار بواسطه تنگه هرمز و اهرم ژئوپلتیک مقاومت و هندسه نظم نوین با اهرم تمدنی، اکنون تمام نظامات عالم را به ریخته و ضمن مواجه سازی آنها با بحران های متعدد نظیر مقبولیت و مشروعیت و جامعیت و قدرت جهانی، اکنون به عنوان یک بازیگر اصلی در دنیا بعد از جنگ اخیر با عنوان گریز ناپذیری تعامل تبدیل شده و همین موضوع باعث به ریختن معادلات و محاسبات دشمن شده و اکنون ایران ضمن حفظ ابرقدرتی انرژی جهان اکنون با تسلط و مدیریت بر ابر راه انرژی ، دشمن در یک شکست جهانی و تمدنی و حیثیتی قرار داده هست و راز حمله به ایران و شیطنت های دشمن برای تضعیف چنین ایرانی هست.

خاورمیانه به عنوان حلقه ارتباطی سه قاره

امام جمعه بیله سوار گفت: دشمن برای تسلط بر خاورمیانه به عنوان حلقه ارتباطی سه قاره آسیا و اروپا و آمریکا و پیشینه تمدن کهنی با محوریت حلقه ارتباطی و کمربند ساحلی ، که ایران اسلامی به عنوان قلب و هارتلند این منطقه می باشد چاره جزء شکست و تسلط براین قلب و کلید ژئوپلتیکی را ، ندارد.

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: لذا آمریکا نمی خواهد به عنوان ایران به عنوان هارتلند جدید جهان در میانه دو حوزه ژئو استراتژیک انرژی به هارتلند کریدوری جهان نیز تبدیل شود لذا برای تحقق این دشمنی سیاست همه چیز بدون ایران تمام امکانات و شیطنت های خویش را به کار خواهند گرفت .

قرارگرفتن در در مسیر کریدور هوایی و دریایی بین المللی و تنگه هرمز

وی افزود: قرارگرفتن ایران در تلاقی سه قاره اروپا و آسیا و آفریقا و قلب جاده ابریشم باستانی، نقطه اتصال کریدور شمال - جنوب ، قرارگیری در کریدور تراسیکا ، مرکز کشورهای سازمان همکاری اکو ، قرارگرفتن در در مسیر کریدور هوایی و دریایی بین المللی و تنگه هرمز و تبدیل شدن ایران به چهار راه ترانزیتی جهان ،امام جمعه بیله سوار گفت: از جمله نقاط مهم ایران اسلامی هست که ایران را به قلب جهان و هارتلند دنیا و هاب اقتصادی جهان تبدیل کرده و ظهور و تکمیل جنین قدرتی با محوریت تنگه هرمز، راز حملات دشمن و شیطنت آمریکا در باره ایران اسلامی می باشد .

امام جمعه بیله سوار در ادامه تنها راهبرد مقابله با توطئه های دشمن و شیطنت آنها را ، استقامت و مقاومت دانستند و بیان داشتند که در آینده نزدیک پابان عمر نظام سلطه خواهد بود .

وی در پایان ضمن گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور به عنوان شهدای پایه گذار انقلاب اسلامی ۱۳ شهریور یه عنوان روز تعاون و همیاری را تبریک گفته و ظرفیت تعاون را در موضوع مشارکت بی نظیر دانسته و بیان داشتند که تعاونی ها می تواند منشا تحولات در عرصه مختلف در کشور می تواند باشد .