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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

مسجد اجتماعی‌ترین نهاد دینی و ظرفیت مهم حل مشکلات مردم است

مسجد اجتماعی‌ترین نهاد دینی و ظرفیت مهم حل مشکلات مردم است

ساوه- امام جمعه ساوه گفت: مسجد به عنوان اجتماعی‌ترین نهاد دینی، دارای کارکردهای متنوع عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ساوه با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و فرازی از خطبه ۱۱۱ نهج‌البلاغه، اظهار کرد: امام علی(ع) در این خطبه با یادآوری سرنوشت ملت‌ها و قدرتمندان گذشته، انسان را نسبت به فریبندگی و زودگذری دنیا هشدار می‌دهد.

وی افزود: انسان‌های پیشین با وجود عمر طولانی، آثار گسترده، آرزوهای بلند، جمعیت فراوان و لشکرهای انبوه، در نهایت در برابر جریان فنا تسلیم شدند و بدون زاد و توشه از دنیا کوچ کردند؛ بنابراین آنچه برای سفر آخرت باقی می‌ماند، تقوا و ایمان است.

امام جمعه ساوه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره حضرت نوح(ع) بیان کرد: حضرت نوح(ع) با وجود عمر طولانی، زندگی دنیا را همچون جابه‌جایی از آفتاب به سایه توصیف کرد، این روایت نشان می‌دهد که در برابر حقیقت مرگ و سفر آخرت، طول عمر دنیا بسیار کوتاه و گذراست.

انتظار واقعی، انسان را به سمت اصلاح جامعه هدایت می‌کند

حجت الاسلام رحیمی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نهم ربیع‌الاول و سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: هدف نهایی و آرمانی انتظار، تحقق جامعه توحیدی و حاکمیت عدالت جهانی حضرت مهدی(عج) است و انتظار زمانی ارزشمند است که انسان را تربیت کند.

وی ادامه داد: انتظار صحیح باید انسان را به معرفت و خداشناسی، امانت‌داری، صداقت و پرهیز از منکراتی همچون دروغ، ریا و رباخواری سوق دهد.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: انتظار برای حرکت معنا دارد و مسئولان نیز در هر سطحی که قرار دارند، وظیفه دارند در حیطه مسئولیت خود برای هدایت جامعه و حمایت از مردم تلاش کنند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) به فرمانداران و قضات خود سفارش می‌کردند در بازار و میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات آنان را بشناسند و برای حل گرفتاری‌های مردم اقدام کنند.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های اجتماعی افزود: اکنون بخشی از مردم نسبت به وضعیت بازار و همچنین موضوع فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی دارند و مسئولان فرهنگی و اجرایی باید نسبت به وظایف خود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

غدیر، فرهنگ اتصال به امامت و ولایت است

امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه غدیر در فرهنگ اسلامی گفت: اگر عاشورا با فرهنگ حزن و ماتم، جلوه تبرّی شیعه از جریان باطل است، غدیر نیز با فرهنگ جشن و شادی، جلوه تولّی شیعه نسبت به جریان حق به شمار می‌رود.

وی افزود: احیای عید غدیر تنها به معنای توقف در واقعه غدیر نیست، بلکه باید آن را احیای فرهنگ توجه و اتصال به امامت و ولایت دانست؛ چراکه پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر به ائمه اطهار(ع) و حضرت مهدی(عج) اشاره فرموده‌اند.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: نقشه راه تاریخ انسان‌ها از زمان هبوط حضرت آدم(ع) با هدایت پیامبران آغاز شده و این مسیر در نهایت به پیامبر خاتم(ص) و نزول دین کامل و جامع الهی رسیده است و پس از آن، فرآیند بسترسازی برای اجرای جهانی این دین ادامه پیدا می‌کند.

مسجد باید به کانون حل مسائل اجتماعی تبدیل شود

امام جمعه ساوه با اشاره به فرارسیدن روز مسجد گفت: پس از چهار دهه تلاش و مجاهدت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، باید به این حقیقت توجه کنیم که مسجد همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز اداره امور جامعه است.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره)و درباره جایگاه مسجد اظهار کرد: مسجد محلی است که امور جامعه باید از آن اداره شود و پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا حد زیادی مرهون نقش همین مراکز حساس مردمی بوده است.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه مسجد اجتماعی‌ترین نهاد دینی است، گفت: مسجد دارای کارکردهای متنوع عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، پدافندی، آموزشی و مدیریتی است و اگر کیفیت شایسته خود را پیدا کند، هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را از دوش جامعه، مردم و مسئولان برخواهد داشت.

وی افزود: مدیریت مسجد یک باید به صورت ویژه و استثنایی باشد چرا که مسجد نهادی مردمی است و ساخت، حفظ، نگهداری و رونق‌بخشی به آن باید با نیت الهی و مشارکت مردم انجام شود.

امام جمعه ساوه با تشریح ظرفیت‌های اجتماعی مسجد بیان کرد: اگر به کارکرد اجتماعی مسجد توجه و آن را فعال کنیم، خیریه‌ها و مؤسسات مردمی فعال خواهند شد، سازماندهی مردم در بحران‌ها شکل می‌گیرد و گروه‌های جهادی می‌توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: اطعام نیازمندان و حتی کمک به ترک اعتیاد می‌تواند از کارکردهای ارزشمند اجتماعی مسجد باشد.

وی همچنین بر ظرفیت آموزشی مساجد تأکید کرد و گفت: با فعال شدن کارکرد آموزشی مسجد می‌توان در زمینه نهضت سوادآموزی، شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل، ارتقای معدل آموزشی، آموزش مهارت‌های زندگی، احکام و معارف دینی و همچنین افزایش سواد رسانه‌ای جامعه گام‌های مؤثری برداشت.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: برای بهره‌گیری از این ظرفیت گسترده، باید دانش تخصصی مدیریت مسجد و تجربه‌های موفق مرتبط با آن جدی گرفته شود تا مسجد بتواند بار بیشتری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جامعه را بر دوش بگیرد.

کد مطلب 6922964

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