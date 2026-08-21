به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ساوه با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و فرازی از خطبه ۱۱۱ نهجالبلاغه، اظهار کرد: امام علی(ع) در این خطبه با یادآوری سرنوشت ملتها و قدرتمندان گذشته، انسان را نسبت به فریبندگی و زودگذری دنیا هشدار میدهد.
وی افزود: انسانهای پیشین با وجود عمر طولانی، آثار گسترده، آرزوهای بلند، جمعیت فراوان و لشکرهای انبوه، در نهایت در برابر جریان فنا تسلیم شدند و بدون زاد و توشه از دنیا کوچ کردند؛ بنابراین آنچه برای سفر آخرت باقی میماند، تقوا و ایمان است.
امام جمعه ساوه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره حضرت نوح(ع) بیان کرد: حضرت نوح(ع) با وجود عمر طولانی، زندگی دنیا را همچون جابهجایی از آفتاب به سایه توصیف کرد، این روایت نشان میدهد که در برابر حقیقت مرگ و سفر آخرت، طول عمر دنیا بسیار کوتاه و گذراست.
انتظار واقعی، انسان را به سمت اصلاح جامعه هدایت میکند
حجت الاسلام رحیمی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نهم ربیعالاول و سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) گفت: هدف نهایی و آرمانی انتظار، تحقق جامعه توحیدی و حاکمیت عدالت جهانی حضرت مهدی(عج) است و انتظار زمانی ارزشمند است که انسان را تربیت کند.
وی ادامه داد: انتظار صحیح باید انسان را به معرفت و خداشناسی، امانتداری، صداقت و پرهیز از منکراتی همچون دروغ، ریا و رباخواری سوق دهد.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: انتظار برای حرکت معنا دارد و مسئولان نیز در هر سطحی که قرار دارند، وظیفه دارند در حیطه مسئولیت خود برای هدایت جامعه و حمایت از مردم تلاش کنند.
حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) به فرمانداران و قضات خود سفارش میکردند در بازار و میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات آنان را بشناسند و برای حل گرفتاریهای مردم اقدام کنند.
وی با اشاره به برخی دغدغههای اجتماعی افزود: اکنون بخشی از مردم نسبت به وضعیت بازار و همچنین موضوع فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی دارند و مسئولان فرهنگی و اجرایی باید نسبت به وظایف خود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
غدیر، فرهنگ اتصال به امامت و ولایت است
امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه غدیر در فرهنگ اسلامی گفت: اگر عاشورا با فرهنگ حزن و ماتم، جلوه تبرّی شیعه از جریان باطل است، غدیر نیز با فرهنگ جشن و شادی، جلوه تولّی شیعه نسبت به جریان حق به شمار میرود.
وی افزود: احیای عید غدیر تنها به معنای توقف در واقعه غدیر نیست، بلکه باید آن را احیای فرهنگ توجه و اتصال به امامت و ولایت دانست؛ چراکه پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر به ائمه اطهار(ع) و حضرت مهدی(عج) اشاره فرمودهاند.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: نقشه راه تاریخ انسانها از زمان هبوط حضرت آدم(ع) با هدایت پیامبران آغاز شده و این مسیر در نهایت به پیامبر خاتم(ص) و نزول دین کامل و جامع الهی رسیده است و پس از آن، فرآیند بسترسازی برای اجرای جهانی این دین ادامه پیدا میکند.
مسجد باید به کانون حل مسائل اجتماعی تبدیل شود
امام جمعه ساوه با اشاره به فرارسیدن روز مسجد گفت: پس از چهار دهه تلاش و مجاهدت در عرصههای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، باید به این حقیقت توجه کنیم که مسجد همچنان یکی از مهمترین مراکز اداره امور جامعه است.
وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره)و درباره جایگاه مسجد اظهار کرد: مسجد محلی است که امور جامعه باید از آن اداره شود و پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا حد زیادی مرهون نقش همین مراکز حساس مردمی بوده است.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه مسجد اجتماعیترین نهاد دینی است، گفت: مسجد دارای کارکردهای متنوع عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، پدافندی، آموزشی و مدیریتی است و اگر کیفیت شایسته خود را پیدا کند، هزینههای مادی و معنوی بسیاری را از دوش جامعه، مردم و مسئولان برخواهد داشت.
وی افزود: مدیریت مسجد یک باید به صورت ویژه و استثنایی باشد چرا که مسجد نهادی مردمی است و ساخت، حفظ، نگهداری و رونقبخشی به آن باید با نیت الهی و مشارکت مردم انجام شود.
امام جمعه ساوه با تشریح ظرفیتهای اجتماعی مسجد بیان کرد: اگر به کارکرد اجتماعی مسجد توجه و آن را فعال کنیم، خیریهها و مؤسسات مردمی فعال خواهند شد، سازماندهی مردم در بحرانها شکل میگیرد و گروههای جهادی میتوانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: اطعام نیازمندان و حتی کمک به ترک اعتیاد میتواند از کارکردهای ارزشمند اجتماعی مسجد باشد.
وی همچنین بر ظرفیت آموزشی مساجد تأکید کرد و گفت: با فعال شدن کارکرد آموزشی مسجد میتوان در زمینه نهضت سوادآموزی، شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل، ارتقای معدل آموزشی، آموزش مهارتهای زندگی، احکام و معارف دینی و همچنین افزایش سواد رسانهای جامعه گامهای مؤثری برداشت.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: برای بهرهگیری از این ظرفیت گسترده، باید دانش تخصصی مدیریت مسجد و تجربههای موفق مرتبط با آن جدی گرفته شود تا مسجد بتواند بار بیشتری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جامعه را بر دوش بگیرد.
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