لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا فردا دمای هوا در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین ۲ تا چهار درجه افزایش مییابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
امینی خاطرنشان کرد: وزش باد را به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار داریم که در نواحی شرقی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.
وی تاکید کرد: اوج شدت وزش باد در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵- ۱۶ شهریور) در نیمه جنوبی، غربی و شرقی استان پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
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