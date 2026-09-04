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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

دمای اصفهان ۴ درجه افزایش می‌یابد

دمای اصفهان ۴ درجه افزایش می‌یابد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای کمینه دما طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا فردا دمای هوا در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی خاطرنشان کرد: وزش باد را به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار داریم که در نواحی شرقی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.

وی تاکید کرد: اوج شدت وزش باد در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵- ۱۶ شهریور) در نیمه جنوبی، غربی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

کد مطلب 6937030

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