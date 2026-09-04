لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا فردا دمای هوا در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی خاطرنشان کرد: وزش باد را به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار داریم که در نواحی شرقی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.

وی تاکید کرد: اوج شدت وزش باد در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵- ۱۶ شهریور) در نیمه جنوبی، غربی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.