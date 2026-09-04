زاکانی: تجمعات تا زمان تشخیص رهبری پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، با حضور در جمع تجمع کنندگان شبانه در پایتخت در خصوص برپایی تجمعات، اظهار داشت: هر چه می‌کوشیم در مسیر وحدت، انسجام، دست به دست دادن برای حل مشکل مردم و کمک به مسئولین برای پیشرفت و آبادانی کشور است.

وی افزود: این معنای دقیق خود را دارد،‌ این رسالت بزرگ این ملت است.

شهردار تهران ادامه داد: پیام این تجمعات برای دشمنان کاملاً واضح و مشخص است. ادامه آن هم تا وقتی است که رهبری معظم انقلاب تشخیص دهند نه اینکه به تشخیص برخی ها که بخواهند پرونده تجمعات را ببندند.